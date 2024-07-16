台灣最強高中生Ray開外掛！Twitch大神Kai買房給他住 觀眾超傻眼
美國超大咖實況主Kai Cenat擁有千萬粉絲追蹤，被許多觀眾譽為是「Twitch大神」，然而過去一名高中生Ray因為認識「Kai Cenat」，並且合作拍片在歐美大爆紅，因而被封為是「台灣最強高中生」，原本以為Ray私下與Kai Cenat互動已經是人生勝利組，沒想到如今Ray的人生繼續開外掛，因為Kai Cenat近日竟然購入一棟新房，但卻是要提供給Ray作為直播的場地，讓觀眾超級驚訝。
記者張嘉哲/綜合報導
Kai Cenat日前在直播當中透露出這個消息，表示自己最近確實購入人生屬於自己的第一間房產，其購買的原因有兩個，第一個是將目前塞在直播間不必要的雜物移過去，第二就是給Ray一個「不會打擾鄰居的直播空間。」
Kai表示「Ray之後可以在我的新房子裡直播，這樣就不會有鄰居抱怨他製造噪音，他將會有自己的小天地。」此話一出後，聊天室瞬間被刷爆，不少人直呼不敢置信「這個Ray根本是中了頭獎」、「哥們，你等於給Ray買了一套房呢」、「真是不可置信疼愛一個弟弟如此之瘋狂！這位小夥伴人生還在開掛呢。」
至於Kai買了新家，自己直播是否也會挪到新家去？Kai也回應「這個直播間我是不會因為買新房子而有所改變的」，由於該直播間是Kai曾經與多位名人合作的舞台，也曾經多次改造，更見證Kai征服《艾爾登法環》遊戲的過程，擁有滿滿的回憶。
台灣最強高中生Ray「人生續開外掛」！遇到貴人提攜在歐美爆紅
然而這位台灣最強高中生Ray的人生，說是「開外掛」一點都不爲過，過去他在淡江中學畢業時，Kai甚至為了他親自搭19小時的飛機出現在畢業典禮上，兩人也私下一起拍片外出，如今Kai甚至買新房給Ray使用，還在直播昭告天下，兩人互動掀起不少的話題。
據悉，目前Ray高中畢業後，暫緩升學計畫，目前是一名網路直播主，今年才剛加入Twitch的他，短短半年就已經擁有超過70.4萬的訂閱人數，在歐美都有一定的人氣，台灣的觀眾也開玩笑稱他是「台灣外交官」，未來發展可期。