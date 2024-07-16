「國光女神」Una配偶欄變空白一片！3年婚姻突然告吹 粉絲嚇到了
30歲「國光女神」Una（林書葶、油娜）從女團「City魅」出道，擔任節目《國光幫幫忙》助理主持人嶄露頭角，曾經主持《寶島神很大》，她在2020年嫁給初戀男友，後來生下龍鳳胎，不時分享育兒日常。沒想到，Una昨（15）日突然出示配偶欄空白的照片，宣布離婚。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，Una在粉專上傳一張手拿身分證的相片，背景為彰化戶政事務所，雖然證件背面全部以模糊特效處理，但依然可見配偶欄上沒有姓名，配文寫下：「這裡開始，這裡結束，謝謝關心我的你們，最好的關心是不多過問。」透露結束3年7個月的婚姻。
Una擁有32D好身材，當選過彰化縣「葡萄公主」第二名、雜誌舉辦的全台校園美女選拔冠軍，入行至今11年，曾經客串八點檔、主持行腳節目，近年在不少綜藝節目露臉，她3年前與國中就認識的圈外男友周先生結婚，2021年底宣布懷孕，還拍下一系列孕婦寫真，隔年2月剖腹誕下一對龍鳳胎。
當年剛結婚不久，Una發文回味和老公談戀愛的過程：「每次回想起過往總是甜甜的，把回憶變成畫，放在房裡的一角，保存著回憶，經營更美好的未來。」贏得破萬讚數，怎料，如今婚姻維持3年多告終，粉絲在Dcard發文，驚訝表示：「幾年前結婚生子，怎麼今天配偶欄就清空了...」、「我也嚇到，明明看他們結婚還很開心」、「好突然！」