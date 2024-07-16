稅款、旅遊、消費3大利多　國人6月刷卡金額達5640億元、創新高

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6月因為稅款、旅遊、消費潮三大利多助攻，全台國人6月刷卡金額約新台幣5640億元，其中6月刷破千億元的有中信銀以及玉山銀。其中玉山銀6月單月刷卡額達到新台筆1025億元，寫下兩項新紀錄，一、單月刷卡額首度衝破千億元大關，寫玉山銀信用卡史上新高紀錄；二、6月刷卡金額成為市場第二，與第一名中信銀的1112億元、只差了87億元。玉山銀也是繼中信銀之後，第二家擠身成為「刷卡千億俱樂部」的一員。
而位居刷卡金額冠軍的中信銀，上半年累計刷卡金額是全台唯一破4000億元的發卡機構，年成長6％，創歷年同期新高，其中主要肖累來自旅遊、餐飲、超市／超商消費簽帳成長。
國泰世華銀6月消費主力卡為CUBE卡，由於近年來國人掀起疫後旅遊潮，因此他們主攻國內外旅遊需求，尤其海外簽帳較去年同期成長近45％，整體旅遊消費成長30％，再加上電商618購物節以及畢業季提高購物及聚餐需求，主要百貨、電商及餐飲簽帳亦較去年同期成長逾20％，6月刷出新台幣917.6億元、位居第三，也改寫該行發卡史上最佳紀錄；此外，累計上半年簽帳為新台幣3748億元、排名第二。
北富銀6月簽帳金額為新台幣568億元、年成長28％。是上半年五大發卡銀行中，簽帳成長率則最高的一家、高達44％，主要因好市多卡累積達230萬張，成為消費類別成長主要動能。北富銀表示，6月成長主要來自稅款、量販超市及旅遊，三大類消費占比近45％。
台新銀6月主要動能來自綜所稅，以及端午連假旅遊、餐飲消費成長，還有電商618購物節；而上半年累計刷卡金額年成長近15％，下半年將持續搶攻親子暑假旅遊與重要消費檔期，搭配聯名卡優惠搶攻大額簽帳。