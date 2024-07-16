Joeman爆新戀情！現身薔薔影片抓包「偷牽正妹」 2秒後尷尬放開
百萬YouTuber「Joeman」過去曾與實況主咪妃、Niya（妮婭）交往，其中與前任Niya在2023年7月宣布分手，結束將近3年感情。而Joeman近日現身薔薔新片，不但身邊多了一位長相甜美的正妹女伴，還意外被拍到與正妹親暱拉手，雖然畫面只有短短幾秒，卻讓眾人忍不住猜測是否有了新戀情。
記者賴禹妡／綜合報導
薔薔近日在YouTube上傳最新影片，她邀請親友、粉絲一起到男模系餐酒館同樂，中途Joeman驚喜現身，表示在IG上看到薔薔的限時動態，因此特地前來參加聚會，兩人平時私下雖然不會聯絡，但仍維持要好交情，甚至還互相開玩笑喊：「可能某部份我們是同世界的人。」
而Joeman當時還攜帶一位女伴，雖然字幕標註「Joeman女性友人」，不過有不少眼尖的網友發現，在該支影片後半段其中1幕，Joeman與該名女子親暱拉手，短短幾秒後，Joeman疑似發現鏡頭，又默默尷尬放開，引起眾人猜測是否已有了新戀情。只見該名女子身穿黑色洋裝、頭戴白色帽子，臉蛋甜美可愛，個性也頗為外向，還與薔薔聊到落淚。
事實上，Joeman今年5月底拍攝200萬粉絲Q&A影片時，曾鬆口透露身邊有正在約會的對象，但當時僅表示雙方還在觀察彼此、互相了解的狀態，更無奈表示：「我覺得跟我在一起壓力真的很大，不管是圈內還是圈外，這真的不知道怎麼辦。」
Joeman、妮婭近3年情斷
Joeman與前女友妮婭先前曾低調交往2年多，並於2023年初公開戀情，卻在同年7月就宣布分手消息。 當時Joeman在IG發出全黑文，並透露與妮婭分手的原因，「是我們自己感情上的問題，曾經認為努力加上時間可以克服，年初公開戀情也是想著我們一定可以順利的走下去，但隨著時間愈長愈發現有一些坎，我們磨合了非常久還是始終沒有辦法有共識。」
Joeman感嘆，後來並不如預想的那樣穩定發展，「我們對於感情需求程度，以及想要的生活還有未來有一定程度的落差，也漸漸發現這是很難改變的事情，所以這陣子討論了很久之後，決定不再耽誤彼此，還給彼此自由。」