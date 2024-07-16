大谷翔平透露自己想打2028洛杉磯奧運！最終目的曝光：為了棒球
大谷願意參加奧運！美國職棒大聯盟明星賽將於明（17）日登場，洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平，他在去年世界棒球經典賽投打二刀流，幫助日本隊摘得隊史第三冠，而他今天接受訪問也透露，對於2026年經典賽，他也相當有意願參賽。大谷今天在明星賽前被包圍，被問及是否願意參加2028年洛杉磯奧運，他說：「我當然想打奧運，因為國際賽有特別的意義，尤其是奧運，這讓平常不看棒球的人有更多機會來看棒球比賽，從這個意義來說，我認為這對棒球當然很重要，就我個人而言，我希望能參加奧運。」
記者吳政紘/綜合報導
大聯盟球員打奧運有困難 大谷4年後應該是最後機會
棒球項目確定將會在2028年重返洛杉磯奧運，但大聯盟過去不開放大聯盟球員參加，為了洛城奧運，大聯盟考慮開放40人名單以外的球員參賽。
對於自己是否打奧運，大谷翔平受訪表示，「我當然想打奧運，因為國際賽有特別的意義，尤其是奧運，這讓平常不看棒球的人有更多機會來看棒球比賽，從這個意義來說，我認為這對棒球當然很重要，就我個人而言，我希望能參加奧運。」
由於大谷是否參賽，並未跟球隊討論，美國媒體發問，是否與大聯盟主席Rob Manfred談過此事，大谷翔平表示，目前沒有，因為「這不是可以輕易討論的事情。」
2028年洛杉磯奧運預計在7月14日到7月30日舉行，剛好是往年大聯盟舉辦全明星週的時間。若大聯盟開放讓球員參加奧運，屆時可能會取消明星賽，或者是將明星賽辦在洛杉磯與奧運並行，甚至連全壘打大賽也一起舉辦，也可能是最特別的明星賽。