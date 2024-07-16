大谷翔平每年都想打全明星賽！受訪直言：就算參加再多次也不會變

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大谷翔平過去曾3度參加明星賽，當時效力於天使時都是代表美聯明星隊出戰，今年轉戰道奇後則是首度代表國聯明星隊。總計大谷過去在明星賽上，個人共4個打數敲出1支安打，並選到2次四壞保送，打擊率為0.250。
而大谷也在今日全壘打大賽賽前接受訪問，被問到如何應付外界對於自身的期待，他表示，「事實上我沒有感覺到太多這種感覺，我當然不是自己一個人在場上打球，有這麼多出色的球員都齊聚在這裡。就算我沒有上場的話，明星賽也會很精彩，所以我並沒有感到太大的壓力。」
至於被問到與剛進大聯盟時相比，現在對明星賽的感覺有什麼不同的想法，大谷則坦言沒有什麼太大變化，甚至每年都想參加，「我覺得我自己並沒有太大變化，我每年都希望能夠參加全明星賽，明星賽的這種氛圍很棒，對我個人和整個棒球界來說，都是很好的經歷，即便參加10次或15次，這種感覺也不會有所變化。」
大谷翔平人氣超旺 Soto受訪直言想跟他同隊
大谷翔平的高人氣與個人實力，則是也讓許多大聯盟球星想要多多跟他交流。洋基左打重砲Juan Soto稍早被問到如果有機會的話，最想跟誰同隊，他則是表示大谷會是最好的選擇；而紅人超級新星Elly De La Cruz本屆明星賽同樣有入選，也是個人生涯首次參與這難得盛事，他則正積極地學習日語，為了就是希望能跟大谷多聊幾句。