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台積電、鴻海開盤多空激戰　台股震盪後走高、上漲28點

▲台北股市今（16）日開盤多空拉鋸，在盤面震盪，隨後多方壓力勝出，上漲28.35點。（NOWnews資料照片）
▲台北股市今（16）日開盤多空拉鋸，在盤面震盪，隨後多方壓力勝出，上漲28.35點。（NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（15）日全數走高，其中道瓊指數更是寫下歷史新高，不過台股ADR全數走低，也為台北股市今（16）日開盤帶來壓力，開盤多空拉鋸，在盤面震盪，不過隨後多方壓力勝出，上漲28.35點、來到23902.23點。

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大盤在盤面震盪，中小型股延續昨日多頭態勢，開盤上漲1.36點、來到280.12點。

權值股走勢震盪，台積電、鴻海在盤面震盪，台積電整理後走高，上漲5元、來到1045元；聯發科開盤下跌10元、來到1345元。

美國前總統川普遭暗殺未遂，而他也在昨日被正式提名成為黨總統候選人，川普副總統人選也出爐；以及聯準會主席鮑爾承認通膨有進展，再再激勵美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數創下歷史新高，上漲210.82點或0.53%，收40211.72點；那斯達克指數上漲74.12點或0.4%，收18472.57點；標普500指數上漲15.87點或0.28%，收5631.22點；費半指數上漲2.51點或0.04%，收5777.71點。

科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.54%，蘋果上漲1.67%，Alphabet上漲0.79%，微軟上漲0.09%，亞馬遜下跌0.91%。半導體股也漲勢不一，輝達下跌0.62%，博通上漲0.8%，美光下跌2.01%，高通上漲2.84%，應用材料上漲0.88%，德儀下跌0.054%，AMD下跌0.98%。

雖然美股四大主要指數全數走高，但台股 ADR卻全部倒地，台積電ADR下跌1.14%，日月光ADR下跌1.26%，聯電ADR下跌1.56%，中華電信ADR下跌0.3%。

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