台積電、鴻海開盤多空激戰　台股震盪後走高、上漲28點

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權值股走勢震盪，台積電、鴻海在盤面震盪，台積電整理後走高，上漲5元、來到1045元；聯發科開盤下跌10元、來到1345元。
美國前總統川普遭暗殺未遂，而他也在昨日被正式提名成為黨總統候選人，川普副總統人選也出爐；以及聯準會主席鮑爾承認通膨有進展，再再激勵美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數創下歷史新高，上漲210.82點或0.53%，收40211.72點；那斯達克指數上漲74.12點或0.4%，收18472.57點；標普500指數上漲15.87點或0.28%，收5631.22點；費半指數上漲2.51點或0.04%，收5777.71點。
科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.54%，蘋果上漲1.67%，Alphabet上漲0.79%，微軟上漲0.09%，亞馬遜下跌0.91%。半導體股也漲勢不一，輝達下跌0.62%，博通上漲0.8%，美光下跌2.01%，高通上漲2.84%，應用材料上漲0.88%，德儀下跌0.054%，AMD下跌0.98%。
雖然美股四大主要指數全數走高，但台股 ADR卻全部倒地，台積電ADR下跌1.14%，日月光ADR下跌1.26%，聯電ADR下跌1.56%，中華電信ADR下跌0.3%。