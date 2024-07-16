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日本販賣機不可以色色！女大生掀裙子「飲料秒掉下」　內行揭真相

▲近日一位日本女大生在網路上分享，自己對著路邊的販賣機掀起裙底風光，沒想到販賣機突然掉飲料下來。（圖/翻攝X）
▲近日一位日本女大生在網路上分享，自己對著路邊的販賣機掀起裙底風光，沒想到販賣機突然掉飲料下來。（圖/翻攝X）

記者張嘉哲/綜合報導

日本販賣機不可以色色！相信有去過日本玩過的民眾都知道，日本販賣機百百種，四處都能看到其機台身影。然而近日一位日本女大生在網路上分享，自己對著路邊的販賣機掀起裙底風光，沒想到販賣機突然掉飲料下來，讓許多網友看到目瞪口呆，短短20秒影片有超過780萬人朝聖。

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根據該名女大生的影片顯示，她身穿一身黑色的連身洋裝，走到路邊的販賣機前時，突然發現自己沒有帶錢，接著就把「裙底風光掀起」，但明明沒有投幣，卻聽到飲料掉落的聲音，女大生向前打開販賣機的出貨口，還真的撿到一瓶飲料，實現不投幣就有飲料可喝的夢想。

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▲女大生掀起裙子之後，果然真的有一瓶飲料掉下來，讓不少網友非常傻眼。（圖/翻攝X）
貼文曝光後，至今吸引超過780萬人朝聖留言「也太神奇了吧www這是女性專屬嗎？」、「販賣機這樣真的不行耶....」、「我們的販賣機何時變成這樣的設計了呢？」而搞笑的是，有男網友也到販賣機前面嘗試讓販賣機看他內褲，結果販賣機不為所動笑翻不少人。

而留言當中則是有人提到：「仔細看影片中，販賣機的鏡面後面有反射一個白衣男子，這應該是那種可以用APP或者遠端購買飲料的販賣機啦！只是突發奇想拍了這樣的影片，還挺有趣的」、「應該是APP遠端購買哦！我也有用APP買過一次，很方便的。」

日本販賣機年營業超誇張！疫情後時代「技術更進步」

事實上，日本的販賣機文化早已是全球皆知，在日本國家境內至少有超過300萬台的販賣機提供民眾使用，而且販售的商品從生鮮到熟食都有，像是要喝現沖咖啡、現煮拉麵，日本販賣機都有辦法做出來，販賣機一年的銷售額更是可以超過600億美元，實在相當驚人。

隨著幾年前的疫情在日本也大流行，當時候提倡了「不接觸」的生活模式，日本有公司開始致力研發不需要接觸的販賣機型態，整台機型找不到投幣口、可用行動支付的模式，民眾只要下載配合的專屬APP，可以直接在智慧型手機上選購產品並且付款，飲料、商品就會直接掉出，真的是非常的方便！而這次該日本女大生因為搞笑影片爆紅，也讓日本這種「智慧型販賣機」話題又增添不少呢！

▲日本隨處可見自動販賣機。（示意圖／取自pixabay）
▲日本隨處可見自動販賣機，境內至少有超過300萬台的販賣機提供民眾使用，每年銷售額可以超過600億美元。（示意圖／取自pixabay）

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