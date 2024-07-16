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Klay Thompson新賽季改打小前鋒！獨行俠保證先發和上場時間　

▲Klay Thompson將在2024-25賽季擔任達拉斯獨行俠隊的先發小前鋒，獨行俠保證給予Thompson打先發以及一定的上場時間。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson將在2024-25賽季擔任達拉斯獨行俠隊的先發小前鋒，獨行俠保證給予Thompson打先發以及一定的上場時間。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Klay Thompson將在2024-25賽季擔任達拉斯獨行俠隊的先發小前鋒，根據《The Athletic》記者Shams Charania在參加參加Pat McAfee Show節目時透露，獨行俠保證讓Thompson打先發以及一定的上場時間。上賽季，他出賽77場，場均上場29.7分鐘，可得到17.9分3.3籃板2.3助攻。

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K湯改打3號　擔任獨行俠先發小前鋒

過往Thompson在勇士大多是打2號，不過有時候在小陣容中也會打到3號，他擁有足夠的體型對位前鋒，所以這其實問題不大。而來到獨行俠之後，由於Kyrie Irving和Luka Doncic已經鎖定球隊的後場先發，所以K湯必須打到小前鋒。

獨行俠上賽季能夠打到總冠軍賽，防守的提升是關鍵，Derrick Jones Jr.在3號位上的發揮至關重要，Thompson下賽季必須要頂上他的位置，這對於傷後橫移速度下降的後者來說是個挑戰。

工作變簡單　Thompson轉隊後發揮空間更多

在生涯的這個階段，Thompson希望再次證明自己，這位34歲的老將上賽季有14場比賽替補出戰，場均出賽29.7分鐘是生涯第三低的數字，得到17.9分，這是自2012-13賽季以來最糟糕的場均得分。

不過，儘管Thompson有所退化，但他來到獨行俠後，應該能夠給球隊帶來重要貢獻，在Doncic和Irving負責創造球隊進攻機會的情況下，他能夠完全成為定點射手做好拉開空間和命中投籃的工作。

Thompson在2023-24賽季的表現相對令人失望，但在賽季結束時他的接球Catch and Shoot三分球數仍高居聯盟球員中第二多（207記，根據NBA.com），仍是聯盟中頂尖的射手。

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