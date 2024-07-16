正妹慘遭中國人在泰國肢解！蠢賊飛澳門「典當假錶」被抓
一名正妹獨自前往泰國旅遊時，慘遭殺害並肢解，泰國警察在13日尋獲她已腐爛的腿部殘骸。如今傳出頭號嫌疑犯已落網，原因竟是在澳門試圖典當假錶，遭店家報警，已移交中國公安處理。
國際中心賴正琳／綜合報導
38歲的嚴瑞敏（Yan Ruimin，音譯）在泰國慘遭兇嫌謀殺後肢解，沒想到兇手馬習言（Ma Qingyan，音譯）早在12日便因典當假錶而落網。根據澳門媒體，34歲的馬姓男子持中國護照入境，並在澳門涉及鉅額詐騙案和典當膺品，澳門警方7月12日在氹仔客運碼頭截獲準備前往香港的兇嫌，13日泰國尋獲腐爛屍塊並發出紅色通緝令，兇嫌已在昨（15日）移交給中國公安。
據悉，涉案男子10日到澳門中區一間當舖利用冒牌手錶典當5萬元澳門幣（約新台幣20萬元），店員發現手錶是贗品，懷疑受騙報案。警察隨後在氹仔客運碼頭截獲疑犯，並移送檢察院，經初步偵訊後，把案件和疑犯交還警方作進一步偵查。
在關押男子期間，在泰國涉嫌殺害1名中國女子的疑犯可能藏身澳門，經調查和身分資料對比後，證實為涉案男子，最終將此名男子移交給中國公安。
泰國警方日前發聲明指出，已掌握嫌犯的犯案過程和證據，但尚未釐清犯案動機，究竟屬於情殺或是綁架撕票。