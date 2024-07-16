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美國男籃末節一度被追近至剩4分！熱身賽98：92驚險擊敗澳大利亞

▲美國男籃今（16）日稍早在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行與澳大利亞的熱身賽，本場比賽儘管夢幻隊末節一度被澳洲隊追近至剩下4分差，但最終還是穩住陣腳，以98：92帶走勝利，「詹皇」LeBron James全場攻下10分3籃板3助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃今（16）日稍早在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行與澳大利亞的熱身賽，本場比賽儘管夢幻隊末節一度被澳洲隊追近至剩下4分差，但最終還是穩住陣腳，以98：92帶走勝利，「詹皇」LeBron James全場攻下10分3籃板3助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

距離巴黎奧運開幕倒數10天，美國男籃持續整裝備戰，將挑戰締造奧運五連霸霸業。而今（16）日稍早他們則在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，進行與澳大利亞的熱身賽，本場比賽儘管美國男籃末節一度被澳洲隊追近至剩下4分差，但他們還是穩住陣腳，並靠著Devin Booker的關鍵4罰俱進，終場就以98：92驚險帶走勝利，目前2場熱身賽都獲勝，下一場熱身賽將與預賽的對手塞爾維亞交手

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美國男籃此戰先發做調整  Tatum、Edwards改打先發

美國男籃主帥Steve Kerr此戰針對球隊先發陣容做出調整，上一場面對加拿大先發的Devin Booker、Jrue Holiday本場比賽改打替補，由Jayson Tatum、Anthony Edwards遞補上先發，至於Kevin Durant則是持續缺陣

美國男籃本場比賽首節就打出氣勢，憑藉著Anthony Edwards個人單節三分球3投3中，攻下11分帶領之下，美國很快就取得雙位數領先。隨後美國隊逐漸擴大領先，並將領先分數一度拉開至20分以上；澳大利亞末節則急起直追，甚至一度將分差縮小至4分差距，但夢幻隊最終靠著Tyrese Halliburton 和Devin Booker穩住局面，Booker並穩穩把握住關鍵的四次罰球機會，美國隊終場就以98：92驚險擊敗澳洲，笑納熱身賽2連勝

AD全場表現最佳  攻下17分14籃板

美國男籃本場表現最佳的為替補上陣的明星中鋒Anthony Davis，他拿到雙十數據，全場挹注17分並抓下14個籃板。Devin Booker攻下16分，Anthony Edwards14分3籃板，LeBron James10分3籃板3助攻，Bam Adebayo10分，Jayson Tatum7分4籃板5助攻，Joel Embiid10分5籃板，Jrue Holiday5分4助攻，Tyrese Halliburton6分；至於勇士一哥Stephen Curry此戰手感則是不甚理想，全場僅得到3分（三分球7投1中）。


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