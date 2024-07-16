大谷翔平將是最佳隊友！洋基Soto拋媚眼　明星賽先發名單一次看

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Soto的回答也引發球迷遐想，畢竟他今年球季結束後就要成為自由球員，只要道奇隊願意，加上擁有大谷翔平等球星的洛杉磯道奇可能出得起高薪，或許兩人的確有機會同隊。
Soto本季在94場出賽，繳出打擊三圍0.295／0.426／0.558（打擊率／上壘率／長打率）成績，轟出並列美聯第4多的23發全壘打，有機會挑戰生涯單季全壘打新高。
Soto也有機會挑戰創紀錄合約。或許在合約帳面總值上無法超越大谷翔平的7億美元（約228億新臺幣），但他有可能簽下史上第1張現值5億美元以上，甚至平均年薪5000萬美元以上的合約。
大聯盟明星賽先發名單：
美聯明星賽名單
先發投手：Corbin Burnes（巴爾的摩金鶯）
1棒Steve Kawn左外野手（克里夫蘭守護者）
2棒Gunnar Henderson游擊手（巴爾的摩金鶯）
3棒Juan Soto右外野手（紐約洋基）
4棒Aaron Judge中外野手（紐約洋基）
5棒Yordan Alvarez指定打擊（休士頓太空人）
6棒Jose Ramirez三壘手（克里夫蘭守護者）
7棒Vladimir Guerrero Jr.一壘手（多倫多藍鳥）
8棒Adley Rutschman捕手（巴爾的摩金鶯）
9棒Marcus Semien二壘手（德州遊騎兵）
國聯明星賽名單
先發投手Paul Skenes （匹茲堡海盜）
1棒Ketel Marte二壘手（亞利桑那響尾蛇）
2棒大谷翔平指定打擊（洛杉磯道奇）
3棒Trea Turner游擊手（費城費城人）
4棒Bryce Harper一壘手（費城費城人）
5棒William Contreras捕手（密爾瓦基釀酒人）
6棒Christian Yelich右外野手（密爾瓦基釀酒人）
7棒Alec Bohm三壘手（費城費城人）
8棒Teoscar Hernandez中外野手（洛杉磯道奇）
9棒Jurickson Profar左外野手（聖地牙哥教士）
轉播資訊：
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