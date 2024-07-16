不爽客人打烊前點餐！新竹店員「徒手抓珍珠」裝杯　可不可要告了

今起7-11拿鐵買一送一！寄杯5折只剩今天　全家芒果冰淇淋買1送1

▲7-11隱藏咖啡優惠來了！LINE禮物今（16）日起冰厚乳拿鐵買一送一，可以送禮也可以自用。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11隱藏咖啡優惠來了！LINE禮物今（16）日起冰厚乳拿鐵買一送一，可以送禮也可以自用。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11隱藏咖啡優惠來了！LINE禮物今（16）日起冰厚乳拿鐵買一送一，可以送禮也可以自用，並且存在APP內寄杯慢慢喝，還有歡慶第7000店門市開幕優惠最後一天，包括寄杯咖啡買11杯送11杯，門市咖啡買2送2；全家APP則有隨買跨店取搶優惠券，芒果優格雪糕、愛之味分解茶、無糖口香糖買一送一。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年05月20日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲（圖／翻攝自APP）
▲冰厚乳拿鐵買一送一，可以送禮也可以自用，並且存在APP內寄杯慢慢喝。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
每日限量3000組，每日凌晨0時重新補貨上架。

▲行動隨時取自7月10起至7月17日，寄杯2杯99元，相當於第二杯只要14元開喝。（圖／7-11提供）
▲椪糖拿鐵行動隨時取自7月10起至7月17日，寄杯2杯99元，相當於第二杯只要14元開喝。（圖／7-11提供）
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
每日限量2萬組，每日凌晨0時重新補貨上架。
◾濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品美式／拿鐵10杯711元，6.5折（原價110元、特價71元）

▲今（9）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
📍門市｜即日起至7月16日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11至7月16日前門市有特大杯美式、大杯厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11至7月16日前門市有特大杯美式、大杯厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜7月15日至7月19日
◾NISEKO芒果優格雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾愛之味分解茶雙纖麥茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾潔淨無糖口香糖薄荷口味1送1，5折（原價23元、特價12元）

▲（圖／全家提供）
▲全家APP芒果優格雪糕、愛之味分解茶、無糖口香糖買一送一優惠券。（圖／全家提供）

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