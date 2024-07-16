今起7-11拿鐵買一送一！寄杯5折只剩今天　全家芒果冰淇淋買1送1

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Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買
活動期間購買／贈送商品，且在2024年05月20日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
每日限量3000組，每日凌晨0時重新補貨上架。
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
每日限量2萬組，每日凌晨0時重新補貨上架。
◾濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品美式／拿鐵10杯711元，6.5折（原價110元、特價71元）
📍門市｜即日起至7月16日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜7月15日至7月19日
◾NISEKO芒果優格雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾愛之味分解茶雙纖麥茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾潔淨無糖口香糖薄荷口味1送1，5折（原價23元、特價12元）