John Wall還沒放棄重返NBA舞台！直言：不論任何角色我都願意擔任

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John Wall稍早在拉斯維加斯觀看夏季聯賽，他也接受訪問，談到自由是否還希望能夠回到NBA打球，他則給予肯定的答案，「對我來說，我肯定不會放棄重返NBA打球的夢想。我自己已經處理和應對了很多傷病問題，但現在我的重點仍然是努力訓練，同時建立起好的關係並與一些球隊相處，持尋找尋機會。」
「無論要我擔任任何角色，我都願意接受。如果我能夠加盟一支球隊，成為一名老將，並教導年輕球員如何成為一名合格的控衛，甚至只是為了提供一些經驗和幫助，這些都是我願意做的事情。」John Wall如此說到。
Wall現年33歲 上次在NBA出賽是22-23賽季
John Wall現年33歲，生涯前半段都效力於巫師隊，隨後則是輾轉至火箭、快艇，生涯曾5度入選全明星賽。但Wall上次在NBA留下出賽紀錄已要追溯至2022-23賽季，當時他效力於快艇，一共出戰了34場例行賽，場均上場22.2分鐘，可以得到11.4分2.7籃板5.2助攻。
Wall的得分能力不是太大問題，進攻火候也足以讓他在NBA賽場上生存，但他的防守能力則是許多球隊對他抱持著保留態度的關鍵，不過就端看如今是否有球隊會願意給他一個機會，讓他證明自己的油箱還有油。