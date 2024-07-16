所得稅法修正案三讀通過！120萬家扣繳單位受益　3大重點報你知

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，這次修法也增訂非居住者扣繳稅款之繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。同時，這次也修正未依規定申報與填發憑單罰則，賦予稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。
財政部進一步指出，現行公司、機關或團體等給付薪資、利息等扣繳範圍的所得，是由公司負責人、機關或團體之責應扣繳單位主管等自然人擔任扣繳義務人，這次修法後，將由該公司、機關或團體等本身作為扣繳義務人，使權責相符。
另外，扣繳義務人給付所得予非居住者（非我國境內居住之個人或外國營利事業），原應於給付之日起算10日內辦理扣繳、申報與發給扣繳憑單等事宜，這次修法增訂若期間遇連續3日以上國定假日如農曆春節假期，期限得再延長5日，減輕其作業時間壓力及負擔。
不僅如此，扣繳義務人等如有未依規定申報與填發憑單而須處罰者，不再按固定金額或按給付金額（扣繳稅額）的固定比率（倍數）處罰，將由稽徵機關視違章情節輕重，於一定裁罰金額範圍內給予不同程度處罰，有助維護扣繳義務人權益。
財政部強調，考量居住者扣繳作業係採年度申報，為使扣繳義務人充分了解修正後規定並據以辦理扣繳作業，且相關申報書表及系統亦需配合修正，須預留適當準備期間，這次修正條文明定施行日期由行政院定之，財政部也將於修正條文經總統公布後，儘速報請行政院核定施行日期。