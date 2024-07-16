蔡瑞雪掰了孫麥傑？男生按讚紀錄全消失 女神傳「不被長輩喜愛」
27歲蔡瑞雪高中時錄製《校花點點名》節目，受封「北一女神」，赴南韓參加選秀節目後返台發展，演過國片《陪你很久很久》、台劇《浪漫輸給你》、《地獄里長》，她去年11月認愛大6歲微風廣場代言人、富二代DJ孫麥傑，怎料，近日傳出小倆口低調分手，原因疑似是男方的長輩不認可這段關係。
記者楊穎軒、李欣容／台北報導
蔡瑞雪和孫麥傑公開戀情後，曾經大方分享親密合照，她還問粉絲：「我們（五官）是不是有點像？」男方也以「應該120%（像）」回覆，大放閃光彈，且幾乎只要女友發文，孫麥傑都會按讚，沒想到，近來雙方不僅不再於社交平台互動，男生按過的讚也消失，搜尋最近一次、6月底蔡瑞雪踏浪的比基尼照，男生的按讚紀錄已經不見。
針對蔡瑞雪、孫麥傑分手疑雲，據《鏡週刊》報導，孫家長輩傳出對蔡瑞雪沒有很滿意，而家境富裕的孫麥傑，過往緋聞對象或另一半，如陳冠希前女友洪文安和蔡瑞雪，都不算是門當戶對的白富美，知情人士表示，孫麥傑過去兩位家境小康的女友，孫家長輩喜歡洪文安勝過蔡瑞雪。
雖然蔡瑞雪、孫麥傑目前依然互相追蹤對方的IG帳號，不過情變傳言不脛而走，對於與孫麥傑才交往半年多盛傳情變，《NOWnews今日新聞》詢問蔡瑞雪經紀人，截稿前暫時未獲回覆。