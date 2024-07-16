炎亞綸宥勝出演鴻海投資台劇！捲私德爭議延誤一年 他戲份遭刪光
鴻海在2年前首度投資戲劇《Q18量子預言》，原先這部講述AI科幻的作品預計在2023年推出，不料劇中演員接連出事，包含了炎亞綸爆出桃色風波、宥勝性騷擾事件等，該劇的進展也受到兩位演員的官司影響。而近期隨著炎亞綸復出，此劇也即將正式上檔，不過卻傳出宥勝演出的戲份遭全數刪光，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
《Q18量子預言》由炎亞綸、石知田主演，是首部與科技跨界合作的台劇。根據《鏡週刊》報導，該劇原本預計在去年10月上檔，但因為劇中演員接連爆出私德爭議，一度沒有串流平台敢接觸，雖然當時劇組辯稱因處理特效畫面而延誤播出，但外界仍認為跟劇中演員炎亞綸被耀樂爆料以及宥勝涉及性騷擾事件有關。
在演藝圈爆發「#Metoo」風波一年後，藝人黃子佼、NONO等人至今仍在打官司，而戲劇《Q18量子預言》則因為炎亞綸的案件獲判緩刑，才得以推動播出的計畫。據了解，炎亞綸在劇中飾演男主角，而宥勝則是飾演攀岩名將，他為戲苦練攀岩3個月，不料他因性騷事件在5月被判刑8個月徒刑，而他在4月時也曾透過社群透露「沒心思去尋求復出」，而報導中也指出：「三立電視台證實將宥勝演出的單元拿掉，確定刪光他的戲份。」
此外，炎亞綸先前因為停工長達一年的時間，體態上也有了一些變化，日前有粉絲在社群上曬出炎亞綸變胖的照片，跟過去的模樣有些落差，炎亞綸自己看到之後也在社群上表示要瘦10公斤才會願意自拍分享近況。而炎亞綸近期也在Threads上積極與粉絲互動，也計劃從海外粉絲見面會開始他的復出活動。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110