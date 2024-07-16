美洲盃／最強阿根廷大賽3連冠！梅西激情慶祝　「天使」風光告別

美國職棒MLB全壘打大賽第一輪！Alonso、Ozuna等重砲意外被淘汰

▲大都會「北極熊」Pete Alonso第一輪就被淘汰，無緣百萬美元獎金。（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會「北極熊」Pete Alonso第一輪就被淘汰，無緣百萬美元獎金。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024MLB美國職棒大聯盟明星賽全壘打大賽今（16）日在德州遊騎兵隊主場舉行，今年大聯盟改制度後，全部選手都在一輪就可以看完，全部8位選手一次出擊，打出最多轟的前4位晉級準決賽，第一輪結果出爐，Alec Bohm21轟率先晉級，之後Jose Ramirez 21轟、Bobby Witt Jr. 20轟、Teoscar Hernandez19轟都晉級，意外的是2度全壘打王，大都會隊「北極熊」Pete Alonso12轟以及國聯全壘打王，亞特蘭大勇士隊的Marcell Ozuna16轟也被淘汰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大聯盟改制　選手怕受傷退賽

過去大聯盟的全壘打大賽，主要是計時、或是滿40球數，也是一對一對抗，但是今年變成晉級制度，等於希望賽制更激烈，但也有球員傳出怕受傷退出。

全壘打大賽由例行賽全壘打最少的球員先打，第一輪目前費城人隊的Alec Bohm21轟，他先打7轟後，之後連續10球內8轟，加上加時賽轟，共累積21轟，最後也順利晉級，堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.累積20轟晉級，道奇隊Teoscar Hernández只有轟出19發，加上Jose Ramirez 21轟，這四位穩定晉級。

地主遊騎兵隊打者Adolis García，只有39次揮棒，揮出18轟，但他在加時賽一發都沒打，最後只有18轟作收，意外被淘汰，大都會隊「北極熊」Pete Alonso12轟以及國聯全壘打王，亞特蘭大勇士隊的Marcell Ozuna16轟也被淘汰。

▲大聯盟全壘打大賽地主遊騎兵隊打者Adolis García只有18轟，他在加時賽，一分都打不回來，因此落敗機會很高。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟全壘打大賽地主遊騎兵隊打者Adolis García只有18轟，他在加時賽，一分都打不回來，因此落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marcell Ozuna例行賽26轟是大谷翔平在國聯的死對頭，他在明星賽票選DH位置落居第3，也輸給大谷翔平，在明星賽全壘打大賽第一輪16轟出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲Marcell Ozuna例行賽26轟是大谷翔平在國聯的死對頭，他在明星賽票選DH位置落居第3，也輸給大谷翔平，在明星賽全壘打大賽第一輪16轟出局。（圖／美聯社／達志影像）

2024大聯盟全壘打大賽首輪！大谷強敵Marcell Ozuna16轟也被淘汰

影／大谷翔平剛敲出全壘打卻被迫「沒收」打擊手套！真實反應曝光

影／大谷翔平「強心臟」一棒定江山！道奇主帥：我以為是全壘打

神奇改造！大谷翔平手感燙6戰5轟登上全壘打王　魔鬼藏在細節裡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代