川普事件影響行程單純化！盧秀燕訪美10天 將探視這3家知名台商
美國前總統川普前天造勢遇襲受傷，訂於7月底出訪美國的台中市長盧秀燕，今（16）日宣布出訪規劃，定於22日出發、31回台，約8天行程將拜訪美西10個城市，同時探視85°C、繼光香香雞、吃茶三千等台商企業。盧秀燕2次強調，美國正在進行大選，希望此次訪美行程單純化，因此不會到美東，也不會公開此行拜訪哪些美方人士；至於維安方面，「雙方都會做好安排」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕的美國行，被外界視為劍指2028，受到日前川普遇襲事件影響，這兩天再成話題。除了盧秀燕，13名出訪成員包括市府教育局長蔣偉民、數位局長林谷隆、新聞局長欒治誼、祕書處長謝佳蓁，副領隊則是外交體系出身的副市長黃國榮，而非平常陪著她在台灣南征北討的另一副市長鄭照新。盧秀燕表示。黃國榮之前就是外交官，且曾被派駐舊金山，這次行程主要由他統籌規劃。
盧秀燕說，這次出訪的4大目的，一是拜訪姊妹市增加彼此情誼、二是探視台中在海外打拚奮鬥的台商、給他們加油打氣，這些台商包括85°C、繼光香香雞、吃茶三千等，三是參訪尖端科技重鎮參訪，讓她能在第一線掌握全球尖峰科技的趨勢，四是關心回應僑民朋友。
她表示扣掉長程的飛機往返，真正在美國的時間只有7、8天，要拜訪10個城市，行程很趕。媒體問她將拜訪哪些對象？她比照之前拜訪新加坡的模式，表示基於禮貌，尊重邀請方的安排，不會主動公開。
適逢美國大選，且前總統川普才剛遭到槍擊，是否影響此次行程？盧秀燕表示，正因美國大選相當激烈，希望把這次訪美行程儘量單純化，在維安方面，雙方都會做好安排。昨天她以台中市長身份向川普表達問候之意，祝他早日康復，也對受傷死亡的民眾表達慰問關心。