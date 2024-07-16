鄭文燦涉貪收押2個月　沈富雄揭1好處：打臉減肥不成功的胖子

川普事件影響行程單純化！盧秀燕訪美10天　將探視這3家知名台商

▲訂於月底出訪美國的台中市長盧秀燕，今天宣布美西出訪4大目的。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.16）
▲訂於月底出訪美國的台中市長盧秀燕，今天宣布美西出訪4大目的。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.16）

記者顏幸如／台中報導

美國前總統川普前天造勢遇襲受傷，訂於7月底出訪美國的台中市長盧秀燕，今（16）日宣布出訪規劃，定於22日出發、31回台，約8天行程將拜訪美西10個城市，同時探視85°C、繼光香香雞、吃茶三千等台商企業。盧秀燕2次強調，美國正在進行大選，希望此次訪美行程單純化，因此不會到美東，也不會公開此行拜訪哪些美方人士；至於維安方面，「雙方都會做好安排」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕的美國行，被外界視為劍指2028，受到日前川普遇襲事件影響，這兩天再成話題。除了盧秀燕，13名出訪成員包括市府教育局長蔣偉民、數位局長林谷隆、新聞局長欒治誼、祕書處長謝佳蓁，副領隊則是外交體系出身的副市長黃國榮，而非平常陪著她在台灣南征北討的另一副市長鄭照新。盧秀燕表示。黃國榮之前就是外交官，且曾被派駐舊金山，這次行程主要由他統籌規劃。

盧秀燕說，這次出訪的4大目的，一是拜訪姊妹市增加彼此情誼、二是探視台中在海外打拚奮鬥的台商、給他們加油打氣，這些台商包括85°C、繼光香香雞、吃茶三千等，三是參訪尖端科技重鎮參訪，讓她能在第一線掌握全球尖峰科技的趨勢，四是關心回應僑民朋友。

她表示扣掉長程的飛機往返，真正在美國的時間只有7、8天，要拜訪10個城市，行程很趕。媒體問她將拜訪哪些對象？她比照之前拜訪新加坡的模式，表示基於禮貌，尊重邀請方的安排，不會主動公開。

適逢美國大選，且前總統川普才剛遭到槍擊，是否影響此次行程？盧秀燕表示，正因美國大選相當激烈，希望把這次訪美行程儘量單純化，在維安方面，雙方都會做好安排。昨天她以台中市長身份向川普表達問候之意，祝他早日康復，也對受傷死亡的民眾表達慰問關心。

更多「川普造勢遇襲」相關新聞。

盧秀燕自稱「王金平子弟兵」　公道伯樂了：妳做什麼我都盡力配合

挑戰2028年總統大選　嫡系藍委黃健豪力挺：主客觀條件都是盧秀燕

劍指2028？盧秀燕訪美行程被僑界曝光　鄭照新：城市外交補進度

巷仔內／燕子四處飛不暴衝　盧秀燕靠「交朋友」穩定邁向黨魁之路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載