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川普造勢遭槍擊！美國會聽證要查特勤局　黃國昌：譴責政治暴力

▲川普造勢遇槍擊，民眾黨立委黃國昌譴責暴力。（圖／記者呂炯昌攝，2024.07.16）
▲川普造勢遇槍擊，民眾黨立委黃國昌譴責暴力。（圖／記者呂炯昌攝，2024.07.16）

記者呂炯昌／台北報導

美國前總統川普13日在進行造勢活動時，突然遭到槍擊，導致右耳和右臉受傷。儘管川普沒有生命危險，但是美國特勤局(USSS)仍遭受極大質疑，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）也宣布，將請特勤局局長和聯邦調查局(FBI)等單位的相關官員出席聽證會。對此，民眾黨立委黃國昌今（16）日表示，美國國會的聽證制度施行許久，這也是民進黨在野時提出的修法草案，他同時也譴責任何形式的政治暴力。

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台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行記者會說明投票意向，包括黨團總召黃國昌、立委麥玉珍、張啟楷、民眾黨秘書長周榆修皆出席。

媒體詢問川普遇襲後，美國國會宣布將要求特勤局出席聽證會調查，黃國昌說，美國國會的聽證調查制度存在非常久，民進黨對於美國國會的聽證調查度應該很熟悉、很清楚，因為這正是民進黨在野時所提出的《立法院職權行使法修正草案》精神、原則、要實現的目的。

黃國昌舉例，最典型代表林佳龍還有出過一本小冊子，那本冊子那時候民進黨找了非常多學者專家，共同幫他研擬一本《立法院職權行使法》，還收藏在國會圖書館，請對國會說實話。

針對川普遇刺，美國馬上啟動國會調查，黃國昌說，對於台灣來說或許覺得非常新鮮，但對於美國人來講，這是經常在發生，因為已經實行太久，美國國會啟動聽證調查制度，部長上去要先宣示，部長的回答都是真的，因為他們沒有在國會說謊的權利，這是民主國家非常重要的基本原則。

黃國昌說，川普遭到意圖暗殺震驚全世界，除了震驚外，當然尊重、支持美國的民主程序，更重要的事情是，任何形式的政治暴力都不應該存在，不應該被容忍、不應該接受，川普的對手拜登總統也明確的講，民主比的是選票、不是拳頭，要用投票箱決定民主、不是槍枝來決定民主，譴責政治暴力相信是文明社會大家的共識。



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