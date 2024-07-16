民調／賴清德聲望逼近5成　游盈隆曝5原因：鄭文燦涉貪案燒不到賴

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換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成大致贊同賴清德處理國家大事的方式，三成一不贊同，一成九沒意見、不知道；游盈隆指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴清德總統蜜月期還沒結束。
和上個月相比，贊同賴總統處理國家大事方式的人略增1.7個百分點，不贊同的人上揚5.6個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人雖仍多出18.7個百分點，但和上個月相比，已減少3.9 個百分點。
游盈隆指出，和上個月聲望大幅下滑不同，賴總統本月聲望稍有回升，但不贊同他領導國家方式的人飆出5.6個百分點，在台灣，一個百分點代表19.5萬人，5.6個百分點代表新增超過百萬人站在對立面。
游盈隆分析，賴清德總統上任50天，遭遇六月聲望重挫10個百分點後，7月能避免繼續下滑，甚至逆勢上揚1.7個百分點，主要有5大原因，第一、 對中態度強硬，年輕人有明顯回流跡象；第二， 總統蜜月期效應猶存；第三， 暗示「非核家園」能源政策可能轉向。
第四、游盈隆續指，社會普遍認知，鄭文燦並非賴總統政治上親密戰友，因此涉貪案大火會燒到民進黨，但暫時燒不到賴清德，也就是說，在短期內，鄭文燦涉貪案和賴總統聲望是兩個獨立事件，不相關連，自然不影響到他的總統聲望；第五，卓榮泰內閣施政表現尚稱平穩，過去一個月，內閣施政滿意度有小幅提升， 多少有點助益。
有關本次民調，訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上 成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
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