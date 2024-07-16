台積電法說會在即、法人看旺H2營運　資金卡位、股價急拉25元

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台積電即將在本周四召開法說會，外資券商關注焦點包括八大焦點：一、半導體產業景氣；二、3奈米製程訂單狀況與客戶需求；三、2奈米製程進度；四、CoWoS與SoIC需求狀況與產能擴張規畫；五、消費性電子產品與AI需求展望；六、2025年與2026年定價策略；七、毛利率展望；八、海外建廠進度與生產時程。此外也關注，台積電對2025年資本支出想法，以及未來股利政策想像空間。
法人機構指出，今年對台積電會是健康成長的一年，尤其受惠於N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求，全年成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，預估台積電今年EPS上看40元的水準；並且受惠AI紅利，下半年營運將呈現逐季向上，預估第三、四季營收將分別季增5-10%、季增10%。
也因此各大內外資研究機構對台積電短中長期願景均樂觀期望，相繼提高台積電股價預期，多頭派賦予目標價的低標都超過1100元，持續提振市場軍心。
也因此今日台積電開盤呈現震盪的時候，資金開始卡位法說會行情，在上午9點57分左右股價急拉，從平盤價1040元急拉到1065元，一口氣拉抬25元，挑戰前高1080元。