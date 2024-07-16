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轟賴清德不認健保點值承諾！謝龍介列「6張芭樂票」：罄竹難書

▲謝龍介痛批，賴清德選前還加碼喊出健保點值不只要1比1元，還要1比1.1元，如今卻翻臉不認了。（圖／資料照片）
▲謝龍介痛批，賴清德選前還加碼喊出健保點值不只要1比1元，還要1比1.1元，如今卻翻臉不認了。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

藍營提案修正《全民健康保險法》，要求健保點值每1點1元，但總統賴清德卻稱此舉可能破壞健保制度。對此，國民黨立委謝龍介痛批，賴清德選前甚至還加碼喊出健保點值不只要1比1元，還要1比1.1元，並列出賴清德選前開出的「芭樂票」，怒轟「你上任不到兩個月，騙票紀錄已經罄竹難書。」

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立法院長韓國瑜15日召集黨團協商健保點值是否入法，朝野各黨團原本達成共識，以主決議的方式，在不修改健保法的前提下，明年6月30日前「健保平均點值達0.95元」，但最後民進黨團未簽署，朝野協商破局，立法院院會今（16）日將進行表決。

對此，謝龍介在臉書發文指出，這個會期，國民黨團早就將健保改革，健保點值1比1元，設定為優先法案，不單因為這是國民黨選前承諾，不管有沒有執政，都要努力落實，更是因為台灣健保的榮景，長期來自於壓榨醫事人員的努力，導致做得越多，領的越少這種畸形現象。

不過謝龍介直指，賴清德自己出身醫界，怎麼會不理解？「選前三天，去固醫界票，當時的賴清德候選人甚至還加碼喊出，不只要1比1元，他還要1比1.1元！結果，本會期的尾聲，到了坐地還錢的時刻，賴總統竟然翻臉了，自己不認帳，還要在野黨『再三思』，下令民進黨團全力杯葛，破壞協商。」

謝龍介列出賴清德選前承諾，「選前，你說『賴皮寮』交付公益信託，選後，你改口價值太低了，沒有人要接。選前，你說義務役不用上戰場，選後，連宮廟都要放彈藥。選前，你說到國會發表國情咨文是義務，選後，你不但不來，還根本反對國會改革。選前，你說你的兩岸政策就是延續蔡總統路線，選後，你突然拋出蔡總統八年也沒提過的新兩國論。再加上健保點值這張芭樂票，你上任不到兩個月，騙票紀錄已經罄竹難書。」

謝龍介嘆，昔日，商殃變法，徙木立信，創帝國基業；反觀幽王烽火戲諸侯，導致西周亡國，關鍵都是「誠信」，有跟沒有，天差地遠。


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