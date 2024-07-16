川普副手范斯 　力挺「強硬貿易政策」應對中國

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美國之音今天介紹，這名年僅39歲的「80後」參議員有著不尋常的人生軌跡；例如貧窮的「鄉巴佬」、海軍陸戰隊、耶魯法學院、律師、創投家、暢銷書作者、聯邦參議員。
范斯於2016年出版他的回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），紅遍全美。書中講述了他在美國「鐵鏽地帶」的艱苦成長經歷和該地區白人勞工階級的生活掙扎。很多人都認為該書生動解釋了當時川普當選的深層原因。
只不過，當時的范斯自稱永不支持川普，根據「華爾街日報」報導，他甚至一度稱川普為「美國的希特勒」。但他對川普的態度在2021年他宣布競選俄亥俄州聯邦參議員出現大轉彎。他開始讚揚川普在任期間的政績。
報導指出，如今的他是民粹主義濃厚的美國「新保守主義」的領導者。信念是試圖推動共和黨朝著更加民粹主義、民族主義和文化保守主義的方向發展。
在受矚目的對中立場方面，范斯認為中國是比俄羅斯更大的威脅。他認為中國在經濟、技術和軍事方面對美國構成了重大挑戰。
范斯主張採取強硬的貿易政策來應對中國，支持提高對中國商品的關稅，並認為美國需要減少對中國製造的依賴，加強美國國內的製造業。
他支持提高關稅，以保護美國的製造業和工人免受全球化的負面影響。但這與共和黨傳統的「自由貿易」立場不同。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130716