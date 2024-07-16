逾百人涉案！國營事業招考爆「電子舞弊」　主嫌等6人下場出爐

川普副手范斯 　力挺「強硬貿易政策」應對中國

▲范斯認為在經濟、技術和軍事方面，中國對美國構成了重大挑戰，力挺強硬貿易政策應對中國，支持提高對中國商品的關稅。（圖／美聯社／達志影像）
▲范斯認為在經濟、技術和軍事方面，中國對美國構成了重大挑戰，力挺強硬貿易政策應對中國，支持提高對中國商品的關稅。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北16日電）再戰白宮的川普今天宣布副手為39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯；美媒報導，范斯對中國的立場，認為在經濟、技術和軍事方面對美國構成了重大挑戰，力挺強硬貿易政策應對中國，支持提高對中國商品的關稅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說，經過長時間思考，並考慮到許多其他人的卓越才能，決定最適合擔任美國副總統職位的人是范斯（J.D. Vance）。

美國之音今天介紹，這名年僅39歲的「80後」參議員有著不尋常的人生軌跡；例如貧窮的「鄉巴佬」、海軍陸戰隊、耶魯法學院、律師、創投家、暢銷書作者、聯邦參議員。

范斯於2016年出版他的回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），紅遍全美。書中講述了他在美國「鐵鏽地帶」的艱苦成長經歷和該地區白人勞工階級的生活掙扎。很多人都認為該書生動解釋了當時川普當選的深層原因。

只不過，當時的范斯自稱永不支持川普，根據「華爾街日報」報導，他甚至一度稱川普為「美國的希特勒」。但他對川普的態度在2021年他宣布競選俄亥俄州聯邦參議員出現大轉彎。他開始讚揚川普在任期間的政績。

報導指出，如今的他是民粹主義濃厚的美國「新保守主義」的領導者。信念是試圖推動共和黨朝著更加民粹主義、民族主義和文化保守主義的方向發展。

在受矚目的對中立場方面，范斯認為中國是比俄羅斯更大的威脅。他認為中國在經濟、技術和軍事方面對美國構成了重大挑戰。

范斯主張採取強硬的貿易政策來應對中國，支持提高對中國商品的關稅，並認為美國需要減少對中國製造的依賴，加強美國國內的製造業。

他支持提高關稅，以保護美國的製造業和工人免受全球化的負面影響。但這與共和黨傳統的「自由貿易」立場不同。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130716

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

受訪再駁不適合競選疑慮　拜登：我好的不得了

川普可能重返白宮　澤倫斯基聲稱並不擔心

槍擊陰謀論漫天！拜登將川普「置靶心」談話遭做文章

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選