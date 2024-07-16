士林萬麗酒店瘋了！加碼每週4天「帝王蟹吃到飽」 當月壽星免費
暑假期間，吃到飽餐廳除了祭出折扣，各大飯店的自助餐廳也加碼菜色，根據臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食優惠情報」透露，台北士林萬麗酒店的吃到飽餐廳「士林廚房」，近日默默地在每週三、四晚餐時段供應時令蟹腳，最近強打帝王蟹蟹腳，加上原本就提供的生干貝，該名網友表示短時間內已造訪6次。而業者目前也加碼，即日起至7月底，每週四天，即週一~四的晚餐時段，都將有帝王蟹吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
台北士林萬麗酒店的士林廚房曾在2019年推出蟳蟹吃到飽活動，當初就有帝王蟹，但近年食材原物料上漲不少，全台飯店的自助餐廳少見高檔的帝王蟹，如今士林萬麗酒店的士林廚房，竟也默默地於每週兩天晚餐提供帝王蟹蟹腳，貼文網友披露吃完的心得：「不乾不柴，一點點鹹，每一節都很大塊，除了原味鱈場蟹，還有炒的鱈場蟹。」網友們也紛紛留言：「這價格也太甜了吧，好誘人。」、「可惡，假日沒有」、「哇！太讚了！除了原本就很優秀的生食干貝，現在又多了肥美的鱈場蟹。」
記者致電士林萬麗酒店，業者表示，即日起的每週三、四晚餐供應時令蟹腳，日期將到2024年8月31日，而目前就是主打帝王蟹。士林萬麗酒店並補充，因為活動太過熱烈，也將加碼日期：7月22~23日與7月29~30日，等於即日起，7月的週一～週四的晚餐時段，都有鱈場蟹腳吃到飽活動。但是士林萬麗酒店也提到，若是之後遇到帝王蟹缺貨時，也可能將以松葉蟹替代。
📍最低1280元+10%能帝王蟹吃到飽 7月晚餐加碼生啤酒暢飲
午餐與晚餐採半自助式，依所選主餐價格計費，主餐價格1680元+10%起。其中平日週一至週五，可選擇享純自助吧1280元+10%，週六、週日與特殊節假日，每位須點一份主餐1680元+10%起。也就是說，想吃到帝王蟹吃到飽，目前餐價為最低1280元+10%起。
7月士林廚房還推出多樣折扣，包含壽星專案，生日當月，午、晚餐享四人同行平日1人免費 / 假日1人半價。7月晚餐也推出生啤酒暢飲，不需額外加價。
另外，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用，且7月31日前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享7.7折優惠，每人餐價折扣後940元起。