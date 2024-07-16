新竹可不可店員「吐口水、手攪珍珠」！醫曝食物中毒症狀：恐急診
新竹「可不可關埔店」14日晚間爆出食安問題，一名女店員因不滿客人在準備關店前點餐，一氣之下竟然在製作飲料時，先將口水吐在手掌，接著直接伸進珍珠配料中攪和，再徒手抓配料進飲料杯中，同事還側錄影片發社群，畫面流出後遭到一陣撻伐。毒物科專家顏宗海表示，人的手部和口水有許多微生物，如此操作可能導致消費者食物中毒、急性腸胃炎，症狀嚴重恐需急診，呼籲餐飲業者應加強對員工訓練，「這是很不衛生的行為」。
記者張志浩／綜合報導
毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海說明，人的嘴巴中本身就具有不少微生物，手就更不用說了，長期和環境其他物質接觸，微生物數量也就更多，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等等，不知情的客人喝下肚就會擔憂釀成食物中毒。
而食物中毒最長的表現方式就是「急性腸胃炎」，症狀包括噁心、嘔吐、肚子痛，若出現發燒畏寒、脫水甚至是肌肉無力，嚴重甚至要立刻前往急診。
顏宗海指出，從事餐飲的業者應針對員工、店內環境進行嚴格把關，尤其夏季食物保存不易，食安風險加劇，而負責消費的民眾也不能掉以輕心，以手搖飲來說，到店內點餐前，就應觀察店家環境是否整潔，珍珠、芋圓等類的材料是否放置在冰箱，才能在消暑之餘顧健康。
此外，顏宗海提醒，食品的危險溫度為攝氏7度至60度，這區間的溫度容易讓食物變質、提供微生物好的生長環境，因此買到手搖飲建議在「1小時內喝完」，真的喝不完也不要放在一邊不管，需立刻放入溫度為攝氏4度的冰箱內，「夏季是食物中毒的高峰期，店家和消費者都需提高警覺，才能避免憾事發生。」