「慶記之都」換人了？六都治安網路聲量曝光　第一名竟是「這市」

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近一步透過熱詞分析，探究為何多數民眾對六都的警政治安感到不滿，可以發民眾最關心的就是詐騙議題。根據刑事局統計，台灣民眾每年被詐騙的總金額，不斷創下新高。光是2023年一整年，民眾被詐騙的金額就高達88.78億元。而在熱詞分析中，出現的「投資」型詐騙，更已經連續三年蟬聯數量最多的詐騙案件類型。此外，7月中，台南區漁會理事長林士傑遭行刑式槍殺一案，以及黑道、政黨貪污等相關議題，也都獲得大量關注。
TPOC台灣議題研究中心針對熱詞分析的結果，進一步縮小範圍，比較六都在詐騙議題上的相關討論。台南市依然獲得了六都之中最高的好感度，最後一名則是新北市以0.26的好感度敬陪末座。經原因分析，台南市在2022年就成立「打詐台南隊」，並成功阻止近萬件詐騙案，避免民眾財損，攔阻總金額達數十億元。此外，台南市也積極透過警察局的官方帳號，不斷進行反詐騙宣導，讓民眾有感，因此獲得較高好感度。
反觀新北市在短短半年間，就發生多起高額詐騙案。不只有單親媽媽連續遭詐，金額逼近兩千萬，還有退休婦人遭詐上百萬，負面消息頻頻躍上新聞版面。而「借錢哥」在新北中和一帶出沒的影片，在網路上瘋傳，也令人觀感不佳。但最令大眾難以接受的是，新北市新莊分局一名員警，竟長期洩露165反詐騙系統平台上的個資給詐騙集團，監守自盜，成為詐騙集團幫兇。在許多民眾眼中，2024年上半年的新北市，就像是電影《蝙蝠俠》中，犯罪猖獗的「高譚市」。
而沒被點名到的桃園市、台北市、台中市和高雄市，也無法掉以輕心，因不論是六都中的哪一座城市，在詐騙議題上，好感度都跌到了0.5以下，指出民眾的罵聲遠大於正面聲量，成績相當淒慘。六都各市想挽回民眾對警政治安的信心，還有很多空間必須努力。