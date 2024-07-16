Bridges可能效法Brunson續約降薪　攜手「維拉諾瓦幫」在尼克衝冠

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此前Brunson，同意降薪與年尼克簽下4年總價1.565億美元的合約，本來他如果等到明年夏天，有機會簽下一份5年總價2.69 億美元的續約合約，但他選擇以更少的錢續約，少拿1.13億變相降薪，為尼克隊提供更多的薪資空間，因為球隊正在繼續努力建立一支更有競爭力的陣容。
今日Stein表示，「Bridges很可能會效仿Brunson的做法，在他談判續約時簽下一份對球隊有利的合約。」Bridges最早可以在10月1日獲得一份較短且不太有吸引力的合約，但如果等到賽季結束後，則可以獲得一份為期4年的續約合約，「這將提升他在麥迪遜廣場花園的聲譽，與他的前維拉諾瓦隊友Brunson、Josh Hart和Donte DiVincenzo一起在尼克效力。」
尼克隊記後側翼升級 更有競爭力
尼克隊今夏完成了不少操作，除了得到Bridges之外，還續約了OG Anunoby，這兩人組成的側翼搭檔可以說是NBA最佳的側翼防守組合。
尼克隊此前在得到Bridges的交易中送出大量籌買，包括2025、2027、2029、2031這4個非保護的首輪選秀權，一個受保護原的2025年首輪選秀權，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1個2026年次輪選秀權，加上老將Bojan Bogdanovic，才讓籃網決定放人。