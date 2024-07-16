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夏天水果盛產　醫提醒糖尿病患者務必慎選

▲夏天是水果盛產期，醫師提醒本身有糖尿病的患者務必謹記慎選、適量兩大原則享用水果(圖／醫院提供2024.7.16)
▲夏天是水果盛產期，醫師提醒本身有糖尿病的患者務必謹記慎選、適量兩大原則享用水果(圖／醫院提供2024.7.16)

記者柳榮俊/台中報導

68歲洪姓婦人患有多年糖尿病，但血糖始終控制得宜，不過近日回診時卻發現飯前血糖及糖化血色素都飆高，詢問後得知原來是正值炎炎夏日，患者每天都吃好幾片西瓜消暑，結果導致血糖爆表，所幸經過衛教及控制飲食後，糖化血色素(HbA1c)逐漸降到6.6%正常值，才讓她遠離高血糖危害。

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亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師王子源表示，這位患者糖尿病史長達15年，服用兩種抗糖尿病藥物治療，糖化血色素也都控制在6.5-7.0 %之間，符合成人糖尿病糖化血色素治療目標<7%，是醫師口中的乖寶寶病患。


但此次回診卻發現患者的空腹血糖飆高到314mg/dl (成人糖尿病空腹血糖治療目標80-130)，且糖化血色素也高至10.2%，經詢問原因，原來是天氣太熱，兒子買了許多大西瓜，洪婦每天都喝吃好幾片西瓜解渴消暑，時間持續一個多月，殊不知已超過糖尿病患一天水果份量。


經轉介至糖尿病衛教室，建議改吃低「升糖指數」（Glycemic index縮寫：GI）的水果，並規定一天至多兩份水果，此外也調整糖尿病藥物，三個月後糖化血色素才又降至6.6%。


王子源強調，糖尿病治療三大要素為飲食控制、運動及藥物，其中又以藥物治療最重要且最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當的飲食及運動也是必要的，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少進食高脂肪的食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。


王子源提醒，糖友享用水果應注意，水果富含膳食纖維和維生素，是身體所須要的，但必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過兩份，一份水果約等於一個女生拳頭大小或切成碗裝八分滿，最好分為兩餐吃，每餐各吃一份，時間則最好在兩餐之間或飯後1-2小時，其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。


他也呼籲，糖友的血糖控制是很重要的，可避免糖尿病急慢性併發症的發生，務必遵造醫囑按時服藥，飲食控制及定期運動，炎炎夏日，水果的選擇則應以低GI水果為主，而且每天不超過兩份水果，才能吃得健康又安心。

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