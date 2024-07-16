達美航空2航班同日出狀況！被迫改降、返航 機型皆為波音這款
達美航空在13日起飛的兩架班機，因為機械問題，一架轉降、一架返航，所幸機組人員、乘客皆平安無事，但由於兩架飛機機型皆是波音757-200客機，再度引起關注。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《美聯社》報導，達美航空927班機13日中午從懷俄明州傑克遜霍爾出發，原先預計飛往喬治亞州亞特蘭大，卻因為機艙壓力問題，改到飛往聖路易斯。所幸機上148名乘客和6名機組人員均未受傷，在13日晚間，安排另架客機前往目的地。
同一天，達美航空1950航班原先從亞特蘭大出發，飛往位於加勒比海的美屬維京群島聖托馬斯，在機組人員報告可能存在機械問題後，於中午12點半左右返回亞特蘭大。乘客後來被安排搭乘另一班飛往聖托馬斯的航班，無人受傷。
達美航空在聲明中報告了兩架班機的狀況，其中提到兩架飛機的機型均為波音757-200客機。
美國知名「波音」公司（Boeing），過去給外界的印象一直都是「安全可靠」，但近年旗下生產飛機頻頻傳出狀況，也使得大眾對該公司的信心大打折扣。在2024年6月當中，波音公司當僅賣出了14架新飛機，其中大部分是貨機，客機則只有賣出了3架。