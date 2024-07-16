「背風渦旋」出現！今午後雷陣雨不好惹 鄭明典：北部要小心了
今（16）日上午各地高溫炎熱，走在市區路上彷彿進到烤箱，不過中午過後仍要留意又急又快的「午後雷陣雨」，前中央氣象局局長鄭明典表示，台灣西北方在早上出現「背風渦旋」，這個天氣系統會導致對流增強，午後降雨可能更加劇烈，因此比起昨（15）日較大雨勢集中在台南、高雄、屏東，今天包括台北在內，「午後北台灣不會像昨天那麼安靜」。
記者張志浩／綜合報導
近期台灣風向以東南風為主，鄭明典說明，今天早上的衛星雲圖可以看到背風渦旋，在台灣西北方，尺度並不大，看到背風渦旋，表示「大氣穩定，氣流繞山而行」，但是背風渦旋可以加強其南側的「向岸風」，導致海風增強，有機會「加強陸地上午後對流的輻合」，所以也有可能讓午後對流更明顯一些，今天下午北部應該不會像昨天那麼安靜。
中央氣象署技正謝佩芸則指出，今天午後西半部及各地山區都有局部短暫雷陣雨，中南部及山區要留意局部大雨，務必留意注意雷擊、強陣風等劇烈天氣；至於針對「背風渦旋」的影響，確實有可能加劇北台灣雨勢，但仍要看對流發展位置而定，提醒民眾出門帶傘最保險。
此外，明日至週六（7/17至7/20），午後西半部及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，氣溫上，普遍高溫約落在攝氏34至36度，大台北及中南部地區容易出現攝氏37度以上的極端高溫，加上東南風沉降，西半部高溫會持續比較久，請多補充水分，慎防熱傷害。