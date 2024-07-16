再爆黑歷史！詹江村批鄭文燦養千萬薪資冗員　點名王義川掏空桃園

▲詹江村點名王義川擔任桃園航空城董事長時掏空桃園。（圖／翻攝王義川臉書）
▲詹江村點名王義川擔任桃園航空城董事長時掏空桃園。（圖／翻攝王義川臉書）

記者何哲欣／台北報導

行政院前副院長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭收押禁見。國民黨桃園市議員詹江村爆料鄭文燦在桃園的黑歷史，指控鄭文燦巧立名目設立各種公司，還找現任民進黨政策會執行長王義川擔任桃園航空城公司董事長，怒批王義川是敗家子，「王義川給桃園人留下的財務災難，卻要桃園人的下一代共同承擔，王義川你是桃園的罪人。」

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詹江村在臉書說，2018年地方選舉，台中、高雄民進黨敗選之後，閒雜人等都丟給桃園人養，坐領高薪當肥貓。航空城因為土地還沒徵收，所以當年前縣長吳志揚時候，是以縣府官員兼職，無須編列冗員預算。到了鄭文燦年代，在土地沒有徵收完成，就巧立名目設立董事長總經理副總經理等，每年1千多萬薪資的冗員。

詹江村點名，王義川擔任航空城董事長期間，更是巧立名目掏空桃園土地，私下挪用預算發行股票，隔年才提議會補審，被議會趕出議事場。王義川在未獲議會同意下，將桃園最具價值的市產，在高鐵旁邊的土地，私下跟中華電信底下的子公司營造業，成立亞洲矽谷新創公司。

詹江村說，價值將近60億，高鐵旁最值錢的土地，桃園市政府拿出來，跟名稱為光世代的營造公司合夥發行股票。出土地的人，佔49%的股權，而該營造公司卻佔51%擁有人事任命及營運權。更誇張的是，不足資金，再拿桃園市府的這塊土地跟銀行融資。這個案子後來被議會擋下來，桃園市庫莫名虧損都已經拿不回來了！

詹江村說，王義川成立亞洲矽谷新創公司心意已決，在光世代建設公司退出股份之後，市政府還是自己花了將近60億，蓋了二棟大樓。一棟作為亞洲矽谷新創公司養肥貓的辦公室，另一棟大樓的辦公室，聲稱要承租給所有地球上最高科技的公司AI、AR、VR、MR、自動駕駛等，說只要這些公司願意來承租，就會帶動桃園的產業發展跟繁榮。

詹江村怒批，把全桃園的老百姓都當作腦殘在耍，這些高科技公司，都有自己的研發部門辦公室，誰可能願意跟你承租一個辦公室當作研發中心呢？所以到現任市長張善政年代，才毅然決然停掉這個巨大的詐騙錢坑。「王義川給桃園人留下的財務災難，卻要桃園人的下一代共同承擔，王義川你是桃園的罪人。」



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