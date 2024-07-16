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峮峮超辣比基尼被狂噴「濕身」！長腿蠻腰全看光　KID背後偷補槍

▲中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吴函峮），在「涼水祭」主題日活動中換上一身超辣鵝黃色比基尼應援，被噴濕後火辣身材一覽無遺，養眼畫面流出引發粉絲暴動。（圖／qun_04 IG）
▲中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吴函峮），在「涼水祭」主題日活動中換上一身超辣鵝黃色比基尼應援，被噴濕後火辣身材一覽無遺，養眼畫面流出引發粉絲暴動。（圖／qun_04 IG）

記者史平旭／綜合報導

啦啦隊Passion Sisters的招牌成員峮峮（吴函峮），在本月13日中信兄弟於洲際球場舉行的「涼水祭」主題日活動中，換上一身超辣鵝黃色比基尼應援，只見她被水槍、水桶澆到全身濕透，養眼畫面流出引發粉絲暴動。現場也吸引超過一萬人進場狂歡，球員們在場上激烈比賽外，台下的啦啦隊女孩也拿起水槍「狂噴」，熱情地與球迷們互動。

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昨（14）日，啦啦隊女孩峮峮在IG上轉發分享「涼水祭」的限時動態，只見活潑甜美的她穿上鵝黃色比基尼配上牛仔短褲，在場邊熱舞應援大秀長腿和蠻腰，和隊員、球迷們用水槍展開激烈廝殺。全身被水槍噴濕後的峮峮超出想像的火辣身材一覽無遺、全被看光，超養眼畫面被讓粉絲直呼：「有峮峮就是香！」

與峮峮一起主持網路節目的好友KID也來捧場，只見峮峮偷偷用水瓢潑到KID身上，卻被他直接猛力反擊，台上台下都玩得不亦樂乎，隔著螢幕就能感受滿滿的清涼的夏日氣息。

▲峮峮拿上水槍、水瓢，與球迷展開激烈廝殺。（圖／qun_04 IG）
▲峮峮拿上水槍、水瓢，與球迷展開激烈廝殺，穿上鵝黃比基尼熱舞的模樣也讓球迷大飽眼福。（圖／qun_04 IG）
▲與峮峮一起主持《星光雲！RUN新聞》主持人好友KID也來捧場，全場玩得不亦樂乎。（圖／qun_04）
▲與峮峮一起主持節目的KID也來捧場，全場玩得不亦樂乎。（圖／qun_04）
影片流傳開後，粉絲們看到一改以往清純形象，大展性感魅力的峮峮，也忍不住大讚：「峮就是女生都會心動的那種」、「明年涼水祭的票還能買到嗎」、「明年會有一排在前面排隊跪求被PS澆水」、「一點開就被峮峮大爆擊！」

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