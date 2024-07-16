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梁朝偉騎車撞周星馳卻變朋友！巨星出道前「試鏡內幕」全曝光

▲梁朝偉（左）曾騎腳踏車撞到周星馳，意外變朋友，還一起參加TVB藝人培訓班考試，梁朝偉在悲劇演出中勝出，擅長喜劇的周星馳卻落榜。（圖／微博）
▲梁朝偉（左）曾騎腳踏車撞到周星馳，意外變朋友，還一起參加TVB藝人培訓班考試，梁朝偉在悲劇演出中勝出，擅長喜劇的周星馳卻落榜。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

香港兩大巨星梁朝偉與「星爺」周星馳，其實在出道前就已經種下奇妙緣分；當年正要去看電影的星爺，不小心被騎腳踏車的梁朝偉撞到，後來因緣際會下成為朋友，兩人更攜手報名TVB藝人培訓班，考試時梁朝偉以憂鬱眼神演出悲劇，成功獲得評審青睞錄取！星爺天生帶喜感，意外把悲劇演成喜劇，最終落榜。這段陳年往事如今再被翻出來，格外令人回味。

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《搜狐號彪說娛樂》分享周星馳與梁朝偉年輕時的故事，兩位巨星當年的偶像都是「武打巨星」李小龍，有一回星爺去看李小龍主演電影《猛龍過江》的時候，卻被騎腳踏車經過的梁朝偉給撞上，到了戲院後又發現彼此坐在隔壁，相談甚歡後成為無話不談的好友，種下這段緣分。

▲梁朝偉（右）因演出《鹿鼎記》韋小寶，開啟演員之路。（圖／微博）
▲梁朝偉（右）因演出《鹿鼎記》韋小寶，開啟演員之路。（圖／微博）
星爺鼓勵梁朝偉辭去賣家電員工的工作，梁朝偉也不顧媽媽反對離職，兩人一起去報名TVB藝人培訓班的考試，當時面試官請他們合作演出悲劇橋段，天生帶有憂鬱眼神的梁朝偉輕鬆通過考試，但自帶喜感的星爺卻把悲劇演成喜劇，最終沒有被錄取。

錯過機會的星爺從來沒有放棄夢想，總共考了3次TVB藝人培訓班，最後在友人戚美珍介紹下進入無線電視藝員訓練班，開啟長達8年的跑龍套時期；這時的梁朝偉在兒童主持節目做了半年、接拍電視劇，一年後演出《鹿鼎記》韋小寶爆紅，他曾感激的說：「我電影演技的最早啟蒙老師是周星馳。」所幸周星馳後來被導演李修賢相中，陸續演出《賭聖》、《賭俠》翻紅，闖出自己的喜劇一片天。

▲周星馳演出《賭俠》中，擁有特異功能的周星祖，展現喜劇超強魅力。（圖／微博）
▲周星馳演出《賭俠》中，擁有特異功能的周星祖，展現喜劇超強魅力。（圖／微博）

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