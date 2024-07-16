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SJ晟敏當爸了！結婚10年終於有小娃兒　秀超音波照「寶寶來看我」

▲Super Junior（SJ）晟敏即將升格人父，老婆金思垠已經懷孕8個月，預產期在9月，他公開超音波照片。（圖／晟敏IG）
▲Super Junior（SJ）晟敏即將升格人父，老婆金思垠已經懷孕8個月，預產期在9月，他公開超音波照片。（圖／晟敏IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓天團Super Junior（SJ）成員晟敏和女團出身、音樂劇演員金思垠2013年12月舉行非公開婚禮，結婚超過10年都沒有傳出當爸爸喜訊的他，今（16）日突然在粉專宣布即將與老婆迎來第一胎，夫妻倆把寶寶取小名「PoPo」，他感動地寫下：「我的寶貝來看我了！」

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晟敏搶先向粉絲報告第一手消息，他謹慎地寫下：「我的寶貝來看我了！結婚10年後成為爸爸，因為這個寶寶得來不易，我會負起責任，用愛和關懷養育她（他），我一直在想什麼時候、如何分享這則新聞，雖然（現在是）陰天，但如果你能用溫暖的心來看待此事，我會很感激。」

▲晟敏開心展示骨肉的超音波照片，結婚10多年、38歲的他終於得娃。（圖／晟敏IG）
▲晟敏開心展示骨肉的超音波照片，結婚10多年、38歲的他終於得娃。（圖／晟敏IG）
此外，晟敏感性地說：「有了這個需要我負責的小生命，世界上一切好像都比以前變得更加珍貴。」希望大家永遠給予愛和關懷來支持他，再次感謝所有關心的人，並承諾：「從今以後，我要成為一位用好歌給你幸福的歌手晟敏。」

金思垠也發文捎來好消息，透露目前懷胎8個月，祈禱每一天都會美好、寶寶會健康地出生，並解釋因為對懷孕一事小心翼翼又很緊張，所以拖到現在才通知外界，而她表示，預計9月卸貨，之後再讓孩子跟叔叔阿姨們（指粉絲）見面。

▲金思垠挺8個月大肚，與晟敏拍孕婦寫真。（圖／金思垠IG）
▲▼金思垠（上圖左、下圖右）挺著8個月大肚子，與晟敏拍攝孕婦寫真。（圖／金思垠IG）
▲▼金思垠（上圖左、下圖右）挺著8個月大肚子，與晟敏拍攝孕婦寫真。（圖／金思垠IG）

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