SJ晟敏當爸了！結婚10年終於有小娃兒 秀超音波照「寶寶來看我」
南韓天團Super Junior（SJ）成員晟敏和女團出身、音樂劇演員金思垠2013年12月舉行非公開婚禮，結婚超過10年都沒有傳出當爸爸喜訊的他，今（16）日突然在粉專宣布即將與老婆迎來第一胎，夫妻倆把寶寶取小名「PoPo」，他感動地寫下：「我的寶貝來看我了！」
記者楊穎軒／綜合報導
晟敏搶先向粉絲報告第一手消息，他謹慎地寫下：「我的寶貝來看我了！結婚10年後成為爸爸，因為這個寶寶得來不易，我會負起責任，用愛和關懷養育她（他），我一直在想什麼時候、如何分享這則新聞，雖然（現在是）陰天，但如果你能用溫暖的心來看待此事，我會很感激。」
此外，晟敏感性地說：「有了這個需要我負責的小生命，世界上一切好像都比以前變得更加珍貴。」希望大家永遠給予愛和關懷來支持他，再次感謝所有關心的人，並承諾：「從今以後，我要成為一位用好歌給你幸福的歌手晟敏。」
金思垠也發文捎來好消息，透露目前懷胎8個月，祈禱每一天都會美好、寶寶會健康地出生，並解釋因為對懷孕一事小心翼翼又很緊張，所以拖到現在才通知外界，而她表示，預計9月卸貨，之後再讓孩子跟叔叔阿姨們（指粉絲）見面。