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「威少」Westbrook究竟該何去何從？快艇總裁：會幫他找最好安排

▲洛杉磯快艇明星後衛「威少」Russell Westbrook目前尚未找到下家，稍早快艇隊總裁Lawrence Frank受訪時則表示，將繼續和他的經紀人合作，看看下一步最好的舉動是什麼，似乎也暗示著Westbrook不久後就將與快艇分道揚鑣。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇明星後衛「威少」Russell Westbrook目前尚未找到下家，稍早快艇隊總裁Lawrence Frank受訪時則表示，將繼續和他的經紀人合作，看看下一步最好的舉動是什麼，似乎也暗示著Westbrook不久後就將與快艇分道揚鑣。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯快艇明星後衛「威少」Russell Westbrook目前尚未找到下家，新賽季他究竟該何去何從，仍舊是未知數。不過稍早快艇隊總裁Lawrence Frank接受訪問時則表示，「我們將繼續和Russell Westbrook的經紀人合作，看看下一步最好的舉動是什麼，看看哪裡最適合他。」此話一出似乎也暗示著，Westbrook不久後就將與快艇分道揚鑣，而金塊則是最有可能成為他下家的球隊。

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快艇總裁表示相當尊敬威少  稱他相當了不起

快艇隊籃球營運總裁Lawrence Frank稍早接受美媒訪問，談到陣中明星後衛Russell Westbrook，Frank則是表示非常尊重他，「首先我要說的是，Russell Westbrook是一個相當了不起的球員、一個名人堂等級的球員，我相當尊重他。從他取得的成就而言，他是獨一無二的，去年他扮演了一個不同於以往的角色，在我們交易James（Harden）後，自願擔任替補。」

會努力幫威少找最好安排  金塊最有機會成下家

我們會繼續跟Russell Westbrook的經紀人一同合作，看看怎樣會是最好的安排，我們也會努力幫助他。但不論如何，我們真的非常尊重Russ，他在這裡的時候真的做得非常出色。」Lawrence Frank如此說到。

Russell Westbrook上個賽季例行賽共出賽68場，場均上場22.5分鐘，得到11.1分、5.0籃板、4.5助攻、1.1抄截。季後賽6場則上場19.0分鐘，得到6.3分、4.2籃板、1.7助攻，他下個賽季的薪水為403萬美元（約台幣1.3億元），事實上以現今聯盟球員收入來看，算是相當超值的價碼，但Westbrook也渴望能去到有更多機會發揮的球隊，或許快艇確實已不再是他的最佳選擇。


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