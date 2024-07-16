「威少」Westbrook究竟該何去何從？快艇總裁：會幫他找最好安排

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快艇隊籃球營運總裁Lawrence Frank稍早接受美媒訪問，談到陣中明星後衛Russell Westbrook，Frank則是表示非常尊重他，「首先我要說的是，Russell Westbrook是一個相當了不起的球員、一個名人堂等級的球員，我相當尊重他。從他取得的成就而言，他是獨一無二的，去年他扮演了一個不同於以往的角色，在我們交易James（Harden）後，自願擔任替補。」
會努力幫威少找最好安排 金塊最有機會成下家
「我們會繼續跟Russell Westbrook的經紀人一同合作，看看怎樣會是最好的安排，我們也會努力幫助他。但不論如何，我們真的非常尊重Russ，他在這裡的時候真的做得非常出色。」Lawrence Frank如此說到。
Russell Westbrook上個賽季例行賽共出賽68場，場均上場22.5分鐘，得到11.1分、5.0籃板、4.5助攻、1.1抄截。季後賽6場則上場19.0分鐘，得到6.3分、4.2籃板、1.7助攻，他下個賽季的薪水為403萬美元（約台幣1.3億元），事實上以現今聯盟球員收入來看，算是相當超值的價碼，但Westbrook也渴望能去到有更多機會發揮的球隊，或許快艇確實已不再是他的最佳選擇。