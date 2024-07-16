全看台積電！台股盤中急拉250點　賣壓出籠！午盤漲點收斂至25點

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台股上沖下洗逾300點，關鍵就在台積電，今日開在平盤價1040元，盤中瞬間急拉25元，來到1065元，最高甚至來到1070元，蓄勢挑戰前高1080元，並且拉抬大盤200多點，不過午盤獲利了結賣壓出現，午盤漲勢收斂上漲10元或0.96%，來到1050元；鴻海開盤走勢同樣震盪，不過卻沒有上漲動力，午盤下跌3.5元或1.62%，來到213元；聯發科也同樣無力，午盤下跌10元或0.74%，來到1345元。
跟台積電一起拉抬指數的還有營建股，今日持續走高，上市類股指數午盤上漲逾2%，上櫃類股指數午盤更是上漲逾3%，今年房市主要迎來兩大資金熱潮，包括境外資金匯回專法，第一批回台的資金，將在下個月解禁，加上，台股前陣子一直在創新高，股漲紅利也將轉進房市。還有，根據591新建案的統計，第二季新建案總銷金額，達到7653億元，打破單季紀錄。進場個案數510筆、戶數3.8萬戶，通通創下新高，而價格部分，新案開價，攀升到59萬元，成交價格每坪衝上55萬元，雙雙比上季大漲，將近10萬元，再再顯示出房市交易的火熱，激勵個股走高，基泰、聯上發、欣巴巴亮燈漲停，聯上上漲逾9%，三地開發上漲逾8%，宏普上漲逾7%，亞昕、鑫龍騰上漲逾6%，永信建上漲逾5%，興富發、愛山林、皇普上漲逾4%。
不過今日也有扯後腿的族群，就是重電族群，今日類股指數開高後，到了午盤迅速走低，東台下跌逾9%，鈞興-KY下跌逾5%，穎漢、羅昇、華城下跌逾3%，中興電、士電下跌逾2%，亞力、上銀、正峰等等下跌逾1%。