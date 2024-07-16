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全看台積電！台股盤中急拉250點　賣壓出籠！午盤漲點收斂至25點

▲台北股市今（16）日走勢震盪，可以說是漲也台積電、跌也台積電，午盤漲點迅速收斂至25.02點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（16）日走勢震盪，可以說是漲也台積電、跌也台積電，午盤漲點迅速收斂至25.02點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（16）日走勢震盪，可以說是漲也台積電、跌也台積電，今日開盤震盪，以小漲0.97點開出，在接近十點的時候甚至一度翻黑，不過這時候買單敲進台積電，激勵台積電瞬間上拉25元，也拉抬指數點火急拉逾200點，之後最高來到24174.28點，成功站上24000點關卡，不過指數急拉後卻又遇到獲利了結賣壓，台積電再度無力，指數漲點午盤迅速收斂至25.02點或0.1%，來到23904.38點，24000點關卡再度失守。

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比起大盤的上沖下洗，中小型股表現則是相對穩定，持續力守紅盤，櫃買指數最高來到280.53點，不過午盤隨著大盤走低，午盤上漲0.48點或0.17%，來到279.22點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、金寶、瑞軒、緯創、鴻海；午盤個股成交量排行榜前五名為：台積電、鴻海、緯創、世芯-KY、智原。

台股上沖下洗逾300點，關鍵就在台積電，今日開在平盤價1040元，盤中瞬間急拉25元，來到1065元，最高甚至來到1070元，蓄勢挑戰前高1080元，並且拉抬大盤200多點，不過午盤獲利了結賣壓出現，午盤漲勢收斂上漲10元或0.96%，來到1050元；鴻海開盤走勢同樣震盪，不過卻沒有上漲動力，午盤下跌3.5元或1.62%，來到213元；聯發科也同樣無力，午盤下跌10元或0.74%，來到1345元。

跟台積電一起拉抬指數的還有營建股，今日持續走高，上市類股指數午盤上漲逾2%，上櫃類股指數午盤更是上漲逾3%，今年房市主要迎來兩大資金熱潮，包括境外資金匯回專法，第一批回台的資金，將在下個月解禁，加上，台股前陣子一直在創新高，股漲紅利也將轉進房市。還有，根據591新建案的統計，第二季新建案總銷金額，達到7653億元，打破單季紀錄。進場個案數510筆、戶數3.8萬戶，通通創下新高，而價格部分，新案開價，攀升到59萬元，成交價格每坪衝上55萬元，雙雙比上季大漲，將近10萬元，再再顯示出房市交易的火熱，激勵個股走高，基泰、聯上發、欣巴巴亮燈漲停，聯上上漲逾9%，三地開發上漲逾8%，宏普上漲逾7%，亞昕、鑫龍騰上漲逾6%，永信建上漲逾5%，興富發、愛山林、皇普上漲逾4%。

不過今日也有扯後腿的族群，就是重電族群，今日類股指數開高後，到了午盤迅速走低，東台下跌逾9%，鈞興-KY下跌逾5%，穎漢、羅昇、華城下跌逾3%，中興電、士電下跌逾2%，亞力、上銀、正峰等等下跌逾1%。

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