北市幼兒園狼師案　綠點名：柯文哲負責、蔣萬安出來面對別躲

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簡舒培表示，信義區幼園狼師案在2022年7月首案發生，當時的市長是柯文哲，第一時間教育局竟只調閱監視器畫面，沒有更多的調查，放任這名教保員繼續留在幼兒園中，更離譜的是警方、園方、教育局，沒有一個單位通知家長，現在的教育局卻把責任推給中央沒有法規能讓狼師離開學校。她質疑，柯文哲市長沒有依照教育部函示辦理，推給中央無法規處理狼師，根本是在說謊。
簡舒培說，時任督導教育局的黃珊珊前副市長，面對媒體提問稱，2022年中就已離職，企圖責任全推給蔣萬安，但黃珊珊離職時間是2022年8月28日，第一起事件發生的時間點就在黃珊珊任內，當時有通報警局與教育局，黃珊珊到底知不知情？有孩童遭到教保員不當對待，負責督導的副市長做了什麼事情？是在忙著選舉接班柯文哲？若當下就啟動行政調查，將惡質教保員抓出來，並命其離開幼兒園，就不會有後續20多起案件發生，直到現在民眾黨都還把責任推給還沒上任的蔣萬安。
簡舒培強調，蔣萬安市府有機會補救，卻應作為而不作為，2023年3月1日《教保服務人員條例》新法實施，明定涉案人於調查期間必須停職。當時針對狼師的調查仍在進行中，結果幼兒園未將涉案人停職，市府也沒有積極要求，且教育局竟然到2023年9月，因為狼師再度遭司法調查時到幼兒園訪談，才發現2022年12月還有家長投訴，顯示台北市政府對此案完全沒有持續關注。
簡舒培補充，蔣萬安是三寶爸，面對這樣的事件難道不用徹底調查，讓教育局說出這種不負責任的話，真的是在家長傷口上灑鹽，呼籲蔣萬安市長從2022年首起案子全面徹查，「我們也會考慮將該案送交監察院，對台北市政府提出糾正與彈劾」。
許淑華指出，拼湊出完整的事件輪廓，提出「三大缺失」，首先，2022年7月7日嫌犯第一次被通報，教育局只有查看監視器，但孩童受傷是事實，卻沒有成立調查小組，讓嫌犯僥倖逃過一劫，又為何市府教育局沒有針對不起訴內容啓動調查？其次，2023年3月1日《幼兒教育及照顧法》新修法上路教育局明明可以依法把嫌犯停職，卻一拖再拖直到嫌犯被羈押為前，都還在任教。
許淑華續指，第三，2023年7月12日嫌犯第二次被通報終於羈押教育局沒有立刻命令幼兒園停止營運，放任幼兒園繼續招生賺錢，欺騙不知情家長達3個月，直到看到Dcard爆料文章，陸續有其他家長報案，才讓問題被爆發，明明有三次機會可以阻止悲劇發生，如果在進入司法程序即啓動，還會有這麼多孩童遭受不當對待？
另，許淑華收到離職員工的檢舉，提出一項質疑，也就是狼師北市幼兒園園長母親，疑似有「借殼」再營業的疑慮，以員工的名字，於今年五月新成立托嬰中心，雖負責人名字不是該園長，卻疑似仍在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務，但蔣萬安市長竟只回覆處理此案的方式，是加強監看監視器，承諾加強無預警稽查，卻提不出任何實質檢討方式，令所有家長都無法接受；甚至，教育局所提供每三個月稽查的紀錄都合格，但仍有如此嚴重情況發生，難道不應有人負責？除嚴厲讉責柯文哲及蔣萬安應道歉外，更應亡羊補牢的立即把缺口補起來。
吳崢也說，蔣萬安市長針對此事對外發言強調二項重點，其一，第一時間已介入處理，其二，是中央相關法規應修法，二項都是推託的說法，事件早在2022年發生，卻到2023年七月才處理，顯然並非第一時間即處理，雖 2022年的市長是柯文哲，但2023年新法上任，蔣萬安市長也沒有在第一時間採用新制等積極作為。