黃子韜女友徐藝洋「為鹿晗加入SM」！在韓舊照被挖驚見aepsa寧寧
中國女藝人徐藝洋跟老闆黃子韜的緋聞謠言傳了長達四年，終於在14日公開坦承兩人的戀情，吸引大批粉絲關注。而徐藝洋過往也曾是黃子韜在韓國發展時的同門師妹，男方還爆料她當時是為了前隊友鹿晗才加入SM娛樂，隨著徐藝洋認愛的消息傳開，網友們也紛紛挖出她在南韓當練習生的舊照，掀起討論。
記者洪生儒／綜合報導
徐藝洋在2014年時加入南韓SM娛樂成為練習生，在2016年成了SM ROOKIES的成員之一，曾被公司公開，不過後來卻沒成功出道，於是她在2018年選擇離開韓國回到中國發展，並簽到黃子韜的公司當練習生。近日徐藝洋與黃子韜一起上綜藝節目《跟我走吧》，被問到當時喜歡EXO的誰，黃子韜一聽馬上接話說：「她喜歡鹿晗。」甚至還爆料徐藝洋當初加入SM娛樂就是為了鹿晗。
不過，徐藝洋則表示，鹿晗確實是自己當初去韓國打拚的動力，但自己當初進到SM娛樂的時候，EXO的中國成員只剩下黃子韜跟張藝興，並透露自己在公司見到的第一個前輩也是黃子韜，此番言論給了男友十足的面子。
也因為徐藝洋跟黃子韜在節目中說出了這段過往經歷，不少網友們都紛紛翻出徐藝洋過去在韓國當練習生的舊照，從照片中可以看到，她的臉蛋當時還有些嬰兒肥，看起來相當清純甜美，也有不少網友稱讚她長相神似Krystal（鄭秀晶），還挖出她與同期的練習生金子涵以及和女團aepsa成員寧寧的合照，也有不少網友認為徐藝洋沒有在韓國出道很可惜。