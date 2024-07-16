徐乃麟借友1千萬竟遭告！判不起訴反告「這2罪」：回頭搞我不能忍
藝人徐乃麟近來捲入金錢糾紛，他8年前分別借錢給曾姓、蔡姓友人各1千萬、90萬，當時要求曹姓女子提供空白支票作為擔保，不料曹女事後卻指控徐乃麟及其公司會計李姓女子偽造有價證券罪，台北地檢署上週偵結，不起訴處分，曹女此舉卻徹底惹怒徐乃麟。今（16）日徐乃麟赴北檢按鈴申告，提告蔡男、曹女2人誣告、偽證罪，並義憤填膺表示，對方借了千萬他都算了，「回頭來搞我，真的是忍無可忍！」
記者吳昕蓓／台北報導
徐乃麟2015年曾借1000萬元給女性友人曹小均（原名曹米芳），至今對方還有1百萬沒還完，同年又借90萬給大龍蝦公司總經理蔡曜丞（原名蔡志龍），也是到現在都還沒還款，沒想到2018年卻被兩人指控他涉嫌假賣屋真詐財、涉嫌偽造有價證券，讓他氣罵對方竟然毀他名譽，「我借你們錢不要了，還來告我偽造有價證券，天理何在？」
不僅如此，徐乃麟也還原事件原委，當時蔡曜丞要借90萬元，拿曹小均公司大小章到他公司，並表示怕寫錯大寫數字，要李姓女會計代筆填金額、日期，沒想到事後竟曹小均竟指控支票遭偽造，但檢察官判證據不足，認為該支票就是擔保用，因此處分不起訴，徐乃麟無奈，他這生幫助的朋友太多，老婆也提醒他，不要跟朋友有金錢往來，但還是發生了這種事。
徐乃麟氣得表示，希望所有壞人都受到法律制裁，「台灣是輿論自由但不能傷害到別人」，強調他所提告的誣告、偽證目前都在進行中，「有講錯的地方歡迎來告我，既然走到要訴訟的程度，讓記者媒體還我清白，他還去告檢察官，說我收買檢察官，這個我都會告」，徐乃麟不可置信反問，「我們是公眾人物，敢犯任何錯嗎？」