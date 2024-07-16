7-11推出獨家航海王！五檔魯夫、新四皇30款百元起　實用檯燈必搶

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📍活動日期：7月24日15:00起至8月4日消費不限金額可換購；8月5日起至2024年8月20日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點，集滿6點加價購一款。
◾限量藏太陽能搖頭公仔：共兩款選擇，分別為魯夫款、索羅款，加249元換購1款
◾造型掛鐘：共兩款選擇，分別為魯夫款、喬巴款，加599元換購1款
◾限量造型檯燈：共兩款選擇，分別為魯夫款、喬巴款，加399元換購1款
◾限量藏寶箱造型面紙盒：共兩款選擇，新四皇款、五檔魯夫款，加499元換購1款
◾限量兩用手持風扇：加399元換購1款
◾限量安全帽：加799元換購1款
◾限量泡麵碗：加299元換購1款
◾限量翻轉包：共2款選擇，分別為索羅款、魯夫+魯夫五檔款，加199元換購
◾限量萬用大滑鼠墊：共2款選擇，分別為魯夫款、懸賞圖款，加249元換購
◾限量電腦螢幕架：加799元換購1款
◾限量WCF 友情的印記 6入套組：僅有掌心大小、高度約7公分的收藏性公仔玩具，加1799元換購一組
◾限量變色杯3入組：加699元換購1款
◾限量不鏽鋼叉匙組：共有2款選擇，分別為羅&培波、魯夫&海道加199元換購1款
◾限量四輪摺疊拉車：加999元換購
◾限量保溫保冷袋：加699元換購
◾限量Blender Bottle 590ml不鏽鋼杯：共4款選擇，分別為喬巴、ONE PIECE、魯夫、索隆加699元換購
◾限量喬巴寢具組系列：共3款選擇，分別為限量喬巴四季被、雙人床包組、加大雙人床包組。限量喬巴四季被加價699元／雙人床包組加價599元／加大雙人床包組加價699元換購1款。
◾限量後背包：共2款選擇，分別為黑色、米色。加799元換購1款。
◾限量側背包：共2款選擇，分別為黑色、米色。加599元換購1款。
◾限量零錢包：共2款選擇，分別為黑色、米色。加249元換購1款。
◾限量零錢包：共2款選擇，分別為黑色、米色。加249元換購1款。
◾限量零錢包：共3款選擇，分別為喬巴、魯夫、羅。加299元換購1款。
◾限量1000片拼圖：共2款選擇，分別為懸賞圖款、新四皇款。加499元換購1款。
此外，全家與三麗鷗合作再推出第二彈活動，自7月10日起至8月20日，購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件，即可以用49元加購捏捏球、99元加購變臉公仔、299元加購三麗鷗2L水壺。