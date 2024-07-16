「讓台灣脫離青年低薪時代」卓榮泰籲企業分享經濟果實給員工
行政院長卓榮泰今日出席亞洲台灣商會理監事聯席會議閉幕典禮時，指出今年軍公教持續加薪的目的之一，是政府要帶動民間加薪，他呼籲企業應將經濟果實分享給員工和勞動朋友，讓台灣真正脫離青年人低薪時代。
記者顏幸如／台中報導
卓榮泰今（16）日到台中，出席亞洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議閉幕典禮，卓榮泰強調「台商台灣的成功之母」，有台商在外打拚，很多路才走得出去、政府無法做的事情才能完成。
卓榮泰致詞時表示，自己後天將主持經濟發展委員會，讓台灣朝創新經濟、均衡台灣、包容成長3大主題齊步向前走。台灣在過去8年遇到許多挑戰，也打下相當好的基礎，預計今年經濟成長率將達3.94%，為了讓全國人民共享經濟果實，今年軍公教持續加薪，希望由政府帶頭，讓經濟水平往上拉一級。他同時呼籲企業讓員工、勞動朋友分享經濟果實，從軍公教加薪帶動民間加薪，讓台灣真正脫離青年人低薪時代。
他強調台灣已是民主成熟國家，下階段應該邁入文明國家，經濟發展固然是國家進步的象徵，公平分配才是文明國家真正的指標，未來台灣的貧富差距不能繼續拉大，政府會在包容成長的過程中，照顧到年輕人的世代正義，也會用政府投資、社會投資的方式拉近貧富差距。