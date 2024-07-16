梁朝偉、劉嘉玲親密照被流出！35年前「浪漫遊迪士尼」緊擁狂放閃
香港影帝梁朝偉與影后劉嘉玲結婚16年，經常攜手出席各大公開活動、甜蜜放閃，是香港娛樂圈中的銀色夫妻典範。日前，中國大陸網友翻出，兩人35年前在日本東京迪士尼約會的照片，令網友興奮直呼：「不得不說，真的很可愛呀！」
記者黃雅琪／綜合報導
中國大陸網友在微博發文說：「當年劉嘉玲、梁朝偉同遊迪士尼，天造地設！」他翻出一張張1989年7月19日拍攝的舊照，照片中的梁朝偉與劉嘉玲正在日本東京迪士尼甜蜜約會，梁朝偉身穿白色上衣、外搭灰色墊肩西裝外套，衣服塞進高腰牛仔褲超時髦；劉嘉玲頂著一頭俏麗短髮，穿著西裝外套配短褲，與梁朝偉搭配甜滋滋情侶裝，兩人頭戴米奇與米妮的帽子，和一般的情侶一樣相擁合照。
梁朝偉與劉嘉玲的陳年舊照在網路上曝光後，再度引起網友熱議「真的是太喜歡了，狀態也很好！」、「這一對港星，從年輕到老都那樣般配」、「劉嘉玲是真的嫁給了愛情了！」、「看他們倆自在的親密互動，真的是充滿愛呀！」、「結婚16年還能這麼甜蜜，真是不容易。」
梁朝偉與劉嘉玲因合演1988年舞台劇《花心大丈夫》結緣，隔年傳出緋聞後，外界對他們是完全不看好，因為兩人個性迥異，殊不知這樣互補的個性意外合拍；2008年，梁朝偉與劉嘉玲飛往不丹舉行世紀婚禮，在眾多圈內友人與親戚朋友的見證下，踏上婚姻旅程。