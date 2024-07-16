鄭文燦母靈堂被爆設置地點違法 桃市府證實：違規6年累計罰27萬
行政院前副院長鄭文燦被控收賄遭收押禁見，他在桃園市長任內的黑歷史也立緒曝光，昨又被爆2020年6月鄭文燦母親過世，但當時的靈堂地點卻設置在違法的「龍巖公司桃園會館」。桃園市政府對此也證實2018年就開始查報裁處，若今年仍未改善，累計開罰金額將達到27萬元。
記者何哲欣／台北報導
資深媒體人黃揚明昨回顧過去工運人士、前空服員林佳瑋在臉書發文揭弊，根據2017年監察院的糾正文，全國違法的民間禮堂及靈堂，共計67間，其中桃園共計15家，是全國違法數量第二高的縣市。2020年6月份，鄭文燦母親所設置的靈堂地點「龍巖公司桃園會館」（桃園市蘆竹區南山路1段177號），就是被桃園市政府認定為非法的殯葬設施。
林佳瑋說，鄭文燦對母親孝心至極，2020年7月4日的公祭典禮，也辦得盛大莊嚴，依據媒體報導，現場追思的人員超過8千個團體、兩萬人，甚至還有第二會場，架設螢幕，直播給無法進入第一會場的人員觀看。然而，鄭母在公祭前所使用的追思靈堂，卻是已經被桃園市政府依法裁罰、並且勒令停止使用的龍巖桃園會館。「到底有什麼原因，鄭文燦市長非得要選擇，已經被桃園市政府認定違法的殯葬設施，來作為母親的靈堂呢？其中有什麼隱情？難道又是另一起官商勾結嗎？」