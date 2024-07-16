Red Velvet瑟琪出沒瑞豐夜市天價玉米攤 粉絲驚：快逃別當盤子！
韓國人氣女團Red Velvet時隔5年再度來台，本月13日空降高雄參加拼盤演唱會，首次來到高雄的成員瑟琪也利用空閒之餘出門觀光，許多粉絲在街頭目擊的成員們的身影。偶遇影片中瑟琪來到了位在高雄的瑞豐夜市，粉絲立刻發現她竟然就在日前引發熱議的「3支230元」的水煮玉米攤販前，嚇得直言：「不想被當盤子就快逃！」
記者史平旭／綜合報導
影片中的瑟琪穿著休閒，綁著麻花辮、背著水豚包包，和經紀人來到瑞豐夜市，偶遇的粉絲一致表示瑟琪本人小小一隻又可愛又親民，即使滿心滿眼都是夜市美食的她，一路上也不忘親切的和粉絲打招呼。然而卻有眼尖的粉絲發現，瑟琪閒逛的地方竟是前段時間鬧上新聞的「水煮玉米3支230元」攤位！看得入迷的瑟琪似乎動了買玉米的心，引的粉絲在影片底下著急驚呼：「快逃」、「那就是騙觀光客的」、「好想去踩點玉米攤但真的買不起」、「她也太會挑攤位了吧！挑到最近最紅的。」
長紅女團Red Velvet由Irene、瑟琪、Wendy、Joy、Yeri 5位成員組成，出發前往高雄前，瑟琪在機場與經紀人交換鞋穿一事引起韓網激烈討論，更有「瑟琪職場霸凌經紀人」的謠傳流出，落地高雄後瑟琪也隨即發表道歉貼文，表示是因自己的腳起水泡，經紀人擔心影響隔天演出才交換。巧遇瑟琪的粉絲在社群平台分享偶遇經過時，表示她和經紀人一路上有說有笑，相處十分和諧融洽，經紀人不僅幫錄製Vlog也協助點餐，看起來並不存在傳聞中的「職場霸凌」。