進口蛋調查小組將查超思爭議 陳吉仲：不會參加違憲又違法組織
由於立法院通過《國會改革法》，連帶《立法院職權行使法》部分條文也被修正，經濟委員會順勢成立「進口雞蛋執行情形調查專案小組」，首將目標瞄準過往遭到各界炎上的超思雞蛋等爭議。前農業部長陳吉仲今（16）日接受媒體聯訪表示，新冠肺炎疫情之後，國人每日雞蛋的需求增加10%至20%，但因地方自治條例影響無法立即新建雞舍導致供不應求，此事可受各界公評。他也強調，調查專案小組就是一個違憲、違法的組織，因此不會參加任何與之有關的聽證會。
記者林則澄／台北報導
陳吉仲今日作為評審召集人的身分，出席「台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」，會後接受媒體聯談到，國人在新冠疫情期間的雞蛋需求增加10%至20%，無論2022年底還是2023年的短期雞蛋進口專案，每日需求量都從原本的2000萬顆升至2400萬顆，但因地方自治條例限制，許多地方的雞舍無法順利更新，導致雞蛋供不應求，不過過往幾年就在執行相關調度，可受社會公評。
陳吉仲強調，雞蛋進口專案政策絕對沒有所謂的暴利，這些都可接受公開檢視，因此沒有必要隨著在野黨團起舞，他也認為，進口雞蛋執行情形調查專案小組是在違憲、違法架構之下成立，因此不會參加小組開設的聽證會，而且要是被以「藐視國會」為由開罰，「人民可接受嗎？」
陳吉仲說明，生產雞蛋不像工業每天定時定量，而是一個生物相關的產業，加上現在天氣炎熱、供給需求下降，要是以往雞蛋量產較多，還能製成液蛋加工保存，目的是在降低禽流感到來消費者受到的影響，相關政策的執行絕對是效益高於成本。