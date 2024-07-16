劉品言濕身三段式接吻連晨翔 殺青爆料被他「這部位」頂到
連晨翔為了TVBS原創劇集《舊金山美容院》角色吃胖，一口氣增重21公斤，凸肚照曝光，直接變成大叔，昨（15）日殺青宴，他似乎火速變回小鮮肉模樣，只不過肚子還在，他也被劇中「青梅竹馬」的劉品言爆料，「演這麼久第一次抱的時候，會先被男主角的肚子頂到！」
記者林奕如／台北報導
劇中連晨翔和劉品言飾演青梅竹馬，幾經波折終於從朋友變成戀人，劉品言透露兩人有一場戲感覺像上演全武行，導演安排「三段式接吻」，還有暖一下身然後跳上去，拍完之後感覺滿累的，全身都是汗，都是體力活。連晨翔一旁酷酷地說，「抱起來沒有什麼感覺（碰到什麼部位），因為肚子是我的，我的重點是要抱她起來轉圈圈。」
經過四個月辛苦的拍攝，被問及殺青後想做什麼，劉品言透露因生日即將到來，預計會到海外幫自己慶生。胖了半年的連晨翔準備將身上的肉練成肌肉：「好不容易吃出來的，不能浪費。」
TVBS原創劇集《舊金山美容院》歷經127天拍攝，終於順利殺青，昨（15）日主創團隊導演杜政哲、製作人戴天易及演員群劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威齊聚一堂，齊喊：「殺青快樂！」
《舊金山美容院》是一部以復仇為基調的家庭生活劇，故事環繞在三個家庭之間的愛恨情仇。江之浩（連晨翔 飾）因遭人陷害導致失業，為還清債務，努力經營著「舊金山美容院」早餐店，和青梅竹美林麗穎（劉品言 飾）發生感情。鄧惟宇（章廣辰 飾）則是臨臨早餐中不受重視的老么，在懦弱的外表下隱藏著復仇的執念，利用朋友江之浩一步步鬥倒同父異母的兄姊。