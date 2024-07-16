逾6成年輕人贊同賴清德　學者曝3關鍵「新國會實在太荒謬」

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對此，陳方隅認為原因有三點，第一，賴清德表現積極態度，第一線成立三個委員會之後，反覆宣示國家重點政策，他認為這非常重要，必須持續跟大家說，社會重點關心的政策是什麼，執政者有義務給出清楚的政策藍圖回應民意期待。
第二則是，新國會實在太荒謬。陳方隅說，不管國民黨、民眾黨，表現荒腔走板，就想要擴權，強推各種爭議法案，審查程序也大有問題，年輕人都看在眼裡，人們也會期待行政權方面拿出相應措施，真正去施展新政府的政策。
第三、國民黨持續抹綠青鳥運動，陳方隅提到，必須強調青鳥運動跟民進黨一點關係都沒有，這是公民團體發起的運動，民進黨的做法是全台進行各式各樣的宣講，這點也反映在民調當中支持度的提升。
對於20-24歲群眾對於賴清德的高支持度，陳方隅認為，這代表的是民眾對於新政府和賴清德的期待交付重責大任給新政府，希望可以做出新政策出來、關注到年輕人，這是一種期待和託付。
另一方面，黨政人士也解讀，國民黨從主席朱立倫到立委屢屢集體發言無所不用其極，將青鳥世代泛政治化成「被執政黨動員」、「年輕人被騙」、「賴清德唆使鬧事」等用詞，越誇張醜化十萬街頭民意去做惡意攻擊，就越將年輕世代推離藍白，對比賴清德每次針對新世代關注議題與民意集會的發言，著重於表達對新世代想法的尊重與理解，民意反映自然如此不感意外。
該人士提到，從當選後至今，賴清德大小場合言必提及守護國家主權的決心、對於與國際民主盟友保護台灣的堅持，且行動上強化與新世代的互動頻率，無論是鼓勵北一女旗隊出訪獲得社群熱烈迴響，或是邀請拍謝少年壓軸登總統府音樂會，與賴清德同框一起邀全民為奧運應援，民調證明賴清德的執政風格與行事作風，年輕世代買單、短時間快速獲得支持。