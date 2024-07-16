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屏東西市場開幕　蕭美琴贈好彩頭祝大發利市

▲副總統蕭美琴在縣長周春米陪同下逛屏東西市場，買了喜歡的酪梨、苦瓜等農產品。（圖／屏東縣府提供）
▲副總統蕭美琴在縣長周春米陪同下逛屏東西市場，買了喜歡的酪梨、苦瓜等農產品。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

屏東西市場於今（16）日開幕，副總統蕭美琴偕經濟部政次何晉滄前往市場並贈送好彩頭，祝福大發利市。屏東縣長周春米在主持開幕典禮時表示，西市場具備節能減碳、綠色消費、友善土地、行動支付等多功能，保有傳統人情味並吸引青年創業，希望商家與民眾能有更好的消費體驗共創多贏。

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▲屏東西市場開幕，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、縣長周春米等人出席。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東西市場開幕，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、縣長周春米等人出席。（圖／屏東縣府提供）
屏東西市場承載了屏東人的記憶與情感。因建築物老舊、結構安全堪慮及環境等因素，屏東縣府向中央爭取補助8200多萬元，連同自籌1億1000多萬元，斥資總金額1億9千多萬元，於111年7月進行拆除10月7日動土，原址重建讓西市場華麗轉身。

西市場全區共規劃2層樓，一樓有16間店舖、78攤市集，二樓為用餐區可容納200人，戶外停車場提供46個汽車車位、194個機車車位及YouBike站。自6月25日起試營運，即在網路上引起熱烈討論，吸引外縣市民眾慕名而來。7月16日正式開幕更是喜氣洋洋，經濟部次長何晉滄稱讚西市場「空間規劃高挑明亮，且具文青感」，是南台灣市場的新標竿。

▲屏東西市場開幕，蕭美琴送攤商菜頭祝福好彩頭。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東西市場開幕，蕭美琴送攤商菜頭祝福好彩頭。（圖／屏東縣府提供）
蕭美琴一早提前在西市場開幕之前送來祝福，代表中央對地方經濟的重視與承諾。蕭美琴並搶先體驗西市場的好逛好買，與周春米一起提著茄芷袋與攤商、青農親切問候，買了喜歡的酪梨、苦瓜等農產，為西市場開幕帶來好彩頭。

周春米指出，屏東西市場先前招商時吸引近500名攤商申請，不僅有傳承三代的老字號攤商，還有青年創業也來角逐。目前進駐的商家涵蓋生鮮、蔬果、熟食、百貨等類型，有產銷履歷的蔬果、文青選物店、手作飾品、衣服，獲獎的屏東咖啡也在這裡販售，讓民眾能一次購足生活必需品。

城鄉發展處表示，40年前西市場是台灣少數先進的摩登市場，40年後西市場成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，是市場的新標竿。西市場為當地大埔庄的生活文化核心，也是進入屏東市區的首要門戶，與屏東火車站車程僅約5分鐘。未來配合六塊厝高鐵特定區開發，更有助於帶動發展。

西市場營運時間為每日上午8時至晚間8時。攤商為慶開幕提供多項優惠，有消費滿額贈品、多項商品折扣等，更多活動資訊請至屏東西市場粉專查詢。

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