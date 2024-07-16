屏東西市場開幕　蕭美琴贈好彩頭祝大發利市

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西市場全區共規劃2層樓，一樓有16間店舖、78攤市集，二樓為用餐區可容納200人，戶外停車場提供46個汽車車位、194個機車車位及YouBike站。自6月25日起試營運，即在網路上引起熱烈討論，吸引外縣市民眾慕名而來。7月16日正式開幕更是喜氣洋洋，經濟部次長何晉滄稱讚西市場「空間規劃高挑明亮，且具文青感」，是南台灣市場的新標竿。
蕭美琴一早提前在西市場開幕之前送來祝福，代表中央對地方經濟的重視與承諾。蕭美琴並搶先體驗西市場的好逛好買，與周春米一起提著茄芷袋與攤商、青農親切問候，買了喜歡的酪梨、苦瓜等農產，為西市場開幕帶來好彩頭。
周春米指出，屏東西市場先前招商時吸引近500名攤商申請，不僅有傳承三代的老字號攤商，還有青年創業也來角逐。目前進駐的商家涵蓋生鮮、蔬果、熟食、百貨等類型，有產銷履歷的蔬果、文青選物店、手作飾品、衣服，獲獎的屏東咖啡也在這裡販售，讓民眾能一次購足生活必需品。
城鄉發展處表示，40年前西市場是台灣少數先進的摩登市場，40年後西市場成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，是市場的新標竿。西市場為當地大埔庄的生活文化核心，也是進入屏東市區的首要門戶，與屏東火車站車程僅約5分鐘。未來配合六塊厝高鐵特定區開發，更有助於帶動發展。
西市場營運時間為每日上午8時至晚間8時。攤商為慶開幕提供多項優惠，有消費滿額贈品、多項商品折扣等，更多活動資訊請至屏東西市場粉專查詢。