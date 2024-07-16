梁靜茹唱到掩面痛哭！悲吐心聲「曾自我懷疑」：很想要逃走
情歌天后梁靜茹13、14日在北京舉行「2024當我們談論愛情」演唱會，連續2天滿場，和2.4萬歌迷相約「一生一世（1314）」，媽媽坐在台下低調觀賞，聽梁靜茹談論她的感情、音樂、人生。梁靜茹表示，在追逐夢想的時候總會自我懷疑，是否還要繼續往前衝，也曾在演唱會剛出場時就想要逃走。而她14日在台上唱到〈接受〉時，更忍不住掩面痛哭，台下粉絲紛紛接唱，看了相當不捨。
記者朱祖儀／綜合報導
梁靜茹相隔11個月，帶著升級版的「2024當我們談論愛情」返場北京，不僅誠意十足換了2套全新造型，舞美、聲光、歌藝再升級，她和四面台歌迷的互動也更自然。而這一路走來，她感觸頗多，表示「在追逐夢想的路上，我總是會自我懷疑，我真的還要繼續往前衝嗎？還是我要停下來往回走。選擇唱歌這條路，是因為我的父母、我的家庭是很熱愛唱歌的，所以多次遇到挫折、孤獨感，離鄉背井的時候，我都會覺得那是我要面對的磨練」。
這次演唱會上唱到許多歌曲，全場都會跟著大合唱，而梁靜茹唱完〈慢冷〉之後難掩激動，直言「唱這些心痛的歌，我喜歡讓自己沉醉在這個夜裡，那種跟故事很接近的感受⋯淚水需要在夜裡獨自把它唱出來，這些歌本來只是歌，唱著唱著就唱成我的生命，希望每一次每一句也都能夠陪伴你們的生活。」沒想到此時現場聽到粉絲大喊「不准哭！」讓現場笑成一片。
在安可的點歌環節，梁靜茹在北京首次接受點唱〈屬於〉，越唱越開心，還跟樂隊老師要求「我們要不要升Key的再來一次？」最後她感性道，「我曾經在演唱會上不曉得要說什麼，升降台升上來，我就哭出來，很想要逃走；既想要挑戰又恐懼，一次又一次，但我想在你們心目中，我應該有一點一點的進步。」
演唱會尾聲，她除了感謝父母與參與她每張專輯的製作人、音樂人，更謝謝粉絲與觀眾說，「我希望現場每一個你你你你你你，在今天晚上共振的每一個音符及歌詞，都能夠注入你的心，我們跟這些歌一起跳舞，一起勇敢，一起相信夢想，不要放棄勇往直前，一定能成功，謝謝你們。」最後演唱會在萬眾期待的〈勇氣〉歌聲中完美落幕。